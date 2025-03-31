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大城機構伴山為鄰 推廣登山露營樂打造永續共榮生活圈

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大城營建機構長年深耕北屯，打造宜居共榮生活圈。大城機構提供
大城營建機構長年深耕北屯，打造宜居共榮生活圈。大城機構提供

春回大地正是走向自然懷抱的最佳時機，台中市政府觀旅局正舉辦「步步大坑、處處特色登山王」活動，鼓勵民眾探訪有中部陽明山之稱的大坑步道。而位於北屯機捷的「大城樂好事」、「大城迎好事」社區也趁此春暖花開時節，舉辦登山、露營等戶外活動講座，期盼將山林美好體驗傳遞給更多人。

講座活動由長年推廣登山活動的「歐都納戶外山野勇氣館」館長曹志成主講，具備數十年登山資歷的曹志成，以「探險，從身邊開始」為主題，從世界8,000米高峰，到台灣百岳、小百岳、甚至是台中大坑步道，都能有不同的探險樂趣。

而在享受探險樂趣之前，安全準備工作少不了，除了適當裝備之外，離線地圖、即時落雨小幫手APP，都是山林活動必備的實用工具。

成立36年的大城營建機構多年深耕北屯地區，同時也致力打造社區健康樂活氛圍，曾舉辦過大坑登山家庭日、網球推廣賽、蜂收野餐趴等大型戶外活動，回顧北屯區的重要發展里程都有大城的參與其中。

社區自辦的各類演講、美學活動，更將文化內涵厚植於心，累積出鄰里住戶的好情誼，也累積出不少住戶介紹親友一同入住大城的高回購率。

其中，「大城迎好事」、「大城樂好事」是大城位在機捷特區的第一批入住社區，延續大城一貫與自然共好的企業理念，在3月份的森活同樂會中分享登山、露營等戶外生活野趣，同時也傳遞無痕山林理念，攜手住戶共同發掘大坑山麓的美好。

還有親子同樂手作苔球，作品可擺放窗台、書桌，用自然綠意妝點居家室內，同時與小朋友在實作樂趣中，潛移默化培養出園藝綠手指專家。

至於最新推案「大城吾界」，得天獨厚擁有大棟距山景景觀，自然山林之美躍然眼前，同時亦享有步行捷運站、好市多商圈等便捷生活機能，三房純住純靜規劃在區域中實屬難得，早已引起大城住戶們的熱切詢問。

此外，由於北屯機捷的發展前景極受看好，新店家如雨後春筍林立，大城也積極洽談機捷區內的「大城小食光」特約商家，提供大城住戶享有更多生活便利性與貴賓級禮遇，大城深耕北屯、經營在地的永續腳步，將持續打造共榮生活圈。

戶外活動專家歐都納勇氣館館長曹志成為大城社區分享登山露營野趣。大城機構提供
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