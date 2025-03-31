大城機構伴山為鄰 推廣登山露營樂打造永續共榮生活圈

春回大地正是走向自然懷抱的最佳時機，台中市政府觀旅局正舉辦「步步大坑、處處特色登山王」活動，鼓勵民眾探訪有中部陽明山之稱的大坑步道。而位於北屯機捷的「大城樂好事」、「大城迎好事」社區也趁此春暖花開時節，舉辦登山、露營等戶外活動講座，期盼將山林美好體驗傳遞給更多人。

講座活動由長年推廣登山活動的「歐都納戶外山野勇氣館」館長曹志成主講，具備數十年登山資歷的曹志成，以「探險，從身邊開始」為主題，從世界8,000米高峰，到台灣百岳、小百岳、甚至是台中大坑步道，都能有不同的探險樂趣。

而在享受探險樂趣之前，安全準備工作少不了，除了適當裝備之外，離線地圖、即時落雨小幫手APP，都是山林活動必備的實用工具。

成立36年的大城營建機構多年深耕北屯地區，同時也致力打造社區健康樂活氛圍，曾舉辦過大坑登山家庭日、網球推廣賽、蜂收野餐趴等大型戶外活動，回顧北屯區的重要發展里程都有大城的參與其中。

社區自辦的各類演講、美學活動，更將文化內涵厚植於心，累積出鄰里住戶的好情誼，也累積出不少住戶介紹親友一同入住大城的高回購率。

其中，「大城迎好事」、「大城樂好事」是大城位在機捷特區的第一批入住社區，延續大城一貫與自然共好的企業理念，在3月份的森活同樂會中分享登山、露營等戶外生活野趣，同時也傳遞無痕山林理念，攜手住戶共同發掘大坑山麓的美好。

還有親子同樂手作苔球，作品可擺放窗台、書桌，用自然綠意妝點居家室內，同時與小朋友在實作樂趣中，潛移默化培養出園藝綠手指專家。

至於最新推案「大城吾界」，得天獨厚擁有大棟距山景景觀，自然山林之美躍然眼前，同時亦享有步行捷運站、好市多商圈等便捷生活機能，三房純住純靜規劃在區域中實屬難得，早已引起大城住戶們的熱切詢問。