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淨零綠領人才課程陸續開班 年底前全國至少開設60班

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國環院長劉宗勇。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
國環院長劉宗勇。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

環境部國家環境研究院結合全國28所大專院校，推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，自4月1日上午9時起開放上網報名。國環院院長劉宗勇表示，結盟的大專院校在年底前至少會開設總共60個班期，可提供超過2,400名的機會。

國環院攜手全國28所大專院校，甫於3月28日成立「淨零綠領人才培育聯盟」，於北、中、南、東4區設立區域培育中心。所推出「環境部淨零綠領人才培育課程」費用為每人12,000元，由各開辦學校收取。30歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶者且首次測驗就及格者，學生者可獲得半額學費優惠，低收入戶者則是全額學費優惠。

「環境部淨零綠領人才培育課程」的第1個班期由北區培育中心的領頭羊國立臺灣師範大學拔得頭籌，將於4月26日開設。其他區域培育中心亦將陸續開班，年底前全國28所結盟的大專院校合計會開設超過60個班期。所以，如上網報名遇班期報名額滿的情形，可等下一場班期，或報名參加鄰近加盟學校的班期。

為顧及教學品質，「環境部淨零綠領人才培育課程」每班學員數限制在40人以內。課程結束後學員需要參加測驗，測驗及格後，可獲得環境部頒發的合格證明。劉宗勇院長指出，「環境部淨零綠領人才培育課程」的第1次測驗訂於8月下旬舉行，也就是暑假結束前，因此鼓勵大專院校學生踴躍報名，利用暑假期間強化個人淨零知能，成為淨零世代不可或缺的綠領人才。今年第2次測驗則是訂於11月下旬舉行。明年起，每年會舉辦3次測驗，每年培育至少3,500名綠領人才。

劉宗勇院長特別指出，本次環境部開設的課程非常適合非理工科系者參加，因此鼓勵對氣候政策、環保法規、企業永續發展有興趣的學員報名參加。

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