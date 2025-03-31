品牌發展多元化 台中知名餐飲集團持續展店搶商機

面對市場競爭，台中餐飲集團為吸引消費族群關注，不斷推陳出新，祭出嶄新品牌搶人氣。響集團最近推出「響板前燒肉」試營運，星野集團繼去年底開幕「山与」中式料理餐廳，今年又開「Kaju菓樹」日式甜點品牌，均以集團多元化迎戰景氣。

面對經濟景氣的波動，餐飲市場也備受挑戰。根據台經院公布的最新服務業營業氣候測驗點呈現下跌態勢，但仍有四成以上的餐旅業者看好未來半年景氣。

在台中經營已17年的響集團，旗下有位於七期旁市政北二路的「響海鮮」餐廳，因曾獲得米其林指南入選餐廳的肯定，而受到消費市場關注。

響集團另在七期豪宅商辦一樓亦有商務人士喜愛的「響壽司」，新開幕的「響板前燒肉」，選擇探向年輕族群，並推出商業午餐，讓老饕呼朋引伴進到巷弄裡找美食，經營不同客群，提供差異化的餐飲體驗。

創立於2005年的星野餐飲集團，為台中高端品牌與多元化的代表之一，旗下餐廳品牌多次摘星，獲得米其林肯定與消費者支持。

去年底新開幕的「山与」中式料理餐廳，同樣重視隱私與頂級市場。隔壁的「Kaju菓樹」則是農曆年後2月新開幕的甜點品牌，來自1965年的日本熊本，店內環境寬敞與開放式廚房所營造的設計感，短短時日，已有不少品牌愛好者前往品味嚐鮮。

響集團執行常董陳天文表示，看好上班族的消費潛力，「響板前燒肉」鎖定頂級牛肉的燒肉市場，並且設置私人包廂2間，適合聚會與商務洽談，氛圍在美食與侍肉師之間慢慢成形，相對營造自然與獨特的專屬感，進而區別熱鬧與聚餐的既定概念。

觀察近一年來新開幕的燒肉餐廳，普遍開設在巷弄之間、營業時間延伸到深夜、板前型態也逐漸增加，定位傾向隱私與客製化，是消費者喜好的分層變化。

從台北知名品牌新都里來台中創業的陳天文，回顧台中餐飲市場的艱辛與難度。他說，大型餐飲訴求品牌，小眾頂級市場的成功關鍵則在於人。以前在台北把顧客感受擺第一，百分之百的正確；初到台中時卻發現北中文化差異，必須入境隨俗，立即調整菜單與硬體，受到了預期外的挑戰。

之前遇到新冠疫情，消費習慣受到環境影響，必須更快求創新，沒有紙上談兵的時間，馬上需實作與彈性調整策略。歷經種種之後，養成精實的團隊與幹練的服務品質，獲得醫生、商務客等族群肯定，才敢於轉戰高檔燒肉市場。