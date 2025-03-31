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3月買氣稍回神 房仲：這局勢有利市場修正

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

三月是傳統房市交易熱季，成屋市場買氣略為回暖，根據住商機構統計，全台3月交易量較2月增加37%，不過和去年同期相比，仍減少35%，今年第一季與去年第一季相比也減少35%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第一季因為季節性因素影響，加上市場氛圍不佳，整體房市表現疲軟，雖然3月交易狀況趨穩，不過在全球經濟環境震盪，股市表現不佳下，很難期待市場在第二季有強勢表現。

統計各區表現，相較於上月，北市月增45%、新北市月增40%、桃園市月增28%、台中月增26%、台南月增43%、高雄月增29%。

和去年同期相比，桃園市年減52%最慘，台中也年減44%，高雄年減43%。

若和去年第一季相比，北市季減32%，新北季減29%，桃園季減48%，台中季減40%，台南季減20%，高雄季減46%，全國季減35.7%。

徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年明顯，不過貸款問題已成為交易間最大變數，目前市場上委售案量逐漸增加，雖有屋主態度堅決，但在此局勢下有利於市場修正。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，逐漸有降價個案出現，不過幅度並不大，加上央行表示雖無選擇性信用管制，但金檢不會少，房市資金受到抑制，加上股市近期表現趨軟，購屋人心態逐漸冷靜，自然也不容易有太強勢表現。

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