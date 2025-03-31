路易莎進軍便當市場！年底拚全門市導入 打造全方位生活門市

在咖啡市場競爭日益激烈的大環境下，本土連鎖咖啡龍頭路易莎（2758）進軍便當市場，搶攻健康餐飲商機。目前已在30家門市試行，計畫於2025年底前擴展至全門市，為品牌營運創造全新藍海市場。透過這次戰略布局，路易莎不僅希望強化「全方位生活門市」的品牌定位，也期望藉由便當市場開創新的營收來源，為門市經營帶來成長動能。

路易莎今年2月起，在具備辦公室、園區、大樓等上班族密集區域的門市優先導入健康餐點。目前已推出11種品項，售價約140元上下，未來將依市場需求持續擴展產品種類，並利用旗下八座中央工廠的優勢，穩定供應高品質餐點。

路易莎表示，看好便當剛性需求，積極創造新成長動能。隨著現代社會變遷，銀髮族與小家庭年輕人對於外食需求日增，便當市場具備長遠發展潛力。集團一直以來以健康飲食為核心發展方向，早期曾推出未來肉、花椰飯等創新餐點，並獲得市場正向回饋。此次便當產品主打五穀米、蒟蒻米等健康食材，搭配均衡營養設計，進一步強化品牌的健康餐飲形象。

根據試點門市數據，目前30家門市的便當銷售成績亮眼，單店每日午間銷售量可達100個以上，每月營收可額外增加20萬元。該策略不僅能帶動餐飲收入，同時也能提升咖啡銷量，形成綜效。便當產品可以在內用區享用，也能與咖啡產品搭配，提高客單價，成為路易莎進軍便當市場的核心策略與競爭力。

路易莎表示，為確保品質穩定與生產效率，採用中央工廠模式，並於門市內建置電磁爐等簡易設備，讓員工能夠以標準化流程快速製作餐點，而無須依賴專業廚師。該模式確保出餐品質的一致性，同時提升門市營運效能。