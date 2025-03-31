快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「勇敢投入」：能有滿滿財富

鮑魚大亨鍾文智發監前潛逃！黃國昌批：高院偽造文書 綠委護航

獨子得還百歲父母1700萬贈與 因一舉動觸發撤銷條款

路易莎進軍便當市場！年底拚全門市導入 打造全方位生活門市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎示意圖。（圖為聯合報系資料照片、路易莎提供）
路易莎示意圖。（圖為聯合報系資料照片、路易莎提供）

在咖啡市場競爭日益激烈的大環境下，本土連鎖咖啡龍頭路易莎（2758）進軍便當市場，搶攻健康餐飲商機。目前已在30家門市試行，計畫於2025年底前擴展至全門市，為品牌營運創造全新藍海市場。透過這次戰略布局，路易莎不僅希望強化「全方位生活門市」的品牌定位，也期望藉由便當市場開創新的營收來源，為門市經營帶來成長動能。

路易莎今年2月起，在具備辦公室、園區、大樓等上班族密集區域的門市優先導入健康餐點。目前已推出11種品項，售價約140元上下，未來將依市場需求持續擴展產品種類，並利用旗下八座中央工廠的優勢，穩定供應高品質餐點。

路易莎表示，看好便當剛性需求，積極創造新成長動能。隨著現代社會變遷，銀髮族與小家庭年輕人對於外食需求日增，便當市場具備長遠發展潛力。集團一直以來以健康飲食為核心發展方向，早期曾推出未來肉、花椰飯等創新餐點，並獲得市場正向回饋。此次便當產品主打五穀米、蒟蒻米等健康食材，搭配均衡營養設計，進一步強化品牌的健康餐飲形象。

根據試點門市數據，目前30家門市的便當銷售成績亮眼，單店每日午間銷售量可達100個以上，每月營收可額外增加20萬元。該策略不僅能帶動餐飲收入，同時也能提升咖啡銷量，形成綜效。便當產品可以在內用區享用，也能與咖啡產品搭配，提高客單價，成為路易莎進軍便當市場的核心策略與競爭力。

路易莎表示，為確保品質穩定與生產效率，採用中央工廠模式，並於門市內建置電磁爐等簡易設備，讓員工能夠以標準化流程快速製作餐點，而無須依賴專業廚師。該模式確保出餐品質的一致性，同時提升門市營運效能。

延伸閱讀

進路易莎吃下午茶…一堆書包書本占滿座位 網提反制法：每次都有效

759元泰菜吃到飽！輪到泰料控搶位　路易莎旗下「初泰」插旗板橋　新型態「泰無限吃到飽」這日起開吃

路易莎不只賣咖啡！大舉併餐飲品牌 火鍋、牛排、茶館全納版圖

懶人包／大罷免風波燒到路易莎？時間軸、網友在意接點揭曉

相關新聞

旺季不旺！3月交易年減三成 房仲：換屋族也讓步了

中信房屋總經理張世宗指出，3月本是房市推案購屋旺季，但今年卻呈現「旺季不旺」的現象，觀察近期市況，已有換屋族和投資客受市...

3月買氣稍回神 房仲：這局勢有利市場修正

三月是傳統房市交易熱季，成屋市場買氣略為回暖，根據住商機構統計，全台3月交易量較2月增加37%，不過和去年同期相比，仍減...

路易莎進軍便當市場！年底拚全門市導入 打造全方位生活門市

在咖啡市場競爭日益激烈的大環境下，本土連鎖咖啡龍頭路易莎（2758）進軍便當市場，搶攻健康餐飲商機。目前已在30家門市試...

豐邑集團攜手霧峰農會兒童節暖心活動讓愛綻放每個角落

兒童節將至，豐邑集團以實際行動詮釋企業社會責任(CSR)，將關懷化為力量。今年，豐邑集團攜手霧峰區農會，精選台灣本土優質...

第21屆上銀機械碩士論文獎頒獎 台大5篇獲獎最大贏家

由上銀科技（2049）主辦的第21屆「上銀機械碩士論文獎(Hiwin Thesis Award)」舉行頒獎，台灣大學呂柏...

大魯閣進軍美國！休士頓首家棒壘打擊館開幕吸人潮

大魯閣（1432）美國首家棒壘球打擊中心3月28日在德州休士頓Katy正式開幕。大魯閣進軍美國市場，首家大魯閣棒壘球打擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。