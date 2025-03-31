豐邑集團攜手霧峰農會兒童節暖心活動讓愛綻放每個角落
兒童節將至，豐邑集團以實際行動詮釋企業社會責任(CSR)，將關懷化為力量。今年，豐邑集團攜手霧峰區農會，精選台灣本土優質農產品-「霧峰香米·黑翅鳶米」，為孩子們帶來營養與溫暖，更支持生態友善農業，為永續環境盡一份心力，也為兒童節增添更深的意涵。
「霧峰香米·黑翅鳶米」的生產過程，融合了生態保護理念，採用人工棲架吸引黑翅鳶等鳥類來控制鼠害，取代傳統農藥滅鼠方式，減少化學藥劑對土地的影響，打造更安全、純淨的農業環境。
這次，豐邑集團特別挑選這款極具社會價值與環保意義的米品，送往台中市私立慈馨兒少之家，讓孩子們在節日裡感受滿滿的愛與關懷。
除了物資捐贈，豐邑集團更號召志工團隊，帶著兒童節禮物，包括書包、文具、故事繪本、球類用品與洞洞樂趣味遊戲等，讓孩子們提前度過充滿溫馨與歡笑的兒童節，也感受到來自社會的關懷。
豐邑集團長期投身公益事業，從建設、社區到社會關懷，持續透過多元方式回饋社會，創造正向影響力。這次因應兒童節關懷活動，不僅落實對孩童的關愛行動，更展現企業對環境永續、社會責任的重視。
展望未來，豐邑表示，將持續推動ESG理念，結合企業資源與影響力，為更多需要幫助的群體提供支持，讓愛心與善意不斷延續。
這不僅是場兒童節的公益活動，更是場愛與分享的傳遞。豐邑集團誠摯邀請社會大眾，一起關注弱勢孩童的需求，攜手共創更美好、更有愛的社會。
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