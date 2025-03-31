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第21屆上銀機械碩士論文獎頒獎 台大5篇獲獎最大贏家

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
第21屆「上銀機械碩士論文獎」得獎師生與貴賓合影。上銀提供
第21屆「上銀機械碩士論文獎」得獎師生與貴賓合影。上銀提供

由上銀科技（2049）主辦的第21屆「上銀機械碩士論文獎(Hiwin Thesis Award)」舉行頒獎，台灣大學呂柏廷同學與楊士進教授，以「印刷電路板繞組及冗餘位置感測器集成之軸向磁通馬達於衛星反應輪應用」勇奪金質獎，並獲得獎金100萬元。

台灣大學本屆共推薦14篇論文參選，有8篇進入決審，最終有5篇獲獎，獎項囊括金質獎、銀質獎及佳作獎，堪稱本屆最大贏家。

台灣科技大學本屆推薦7篇論文參選，有4篇進入決審，4篇全部獲獎，為第二贏家。

上銀科技自2004年起辦理「上銀機械碩士論文獎」，每年投入超過1,000萬元經費，鼓勵大學研究所師生投入精密機械研究領域，累計歷屆參賽論文共2,018篇，得獎篇數314篇，得獎師生合計668人。

第21屆共有91篇論文被推薦參選，總計21個大學參與，經公正、公平、公開、嚴謹的審查程序，初審後有42篇進入複審，26篇進入決審。決審過程競爭相當激烈，不僅同學們緊張，評審委員也十分辛苦審核，最終14篇獲獎，能得獎實屬不易，均為此領域的佼佼者。

21年來，上銀機械碩士論文獎陪伴機械系的師生不斷精進，今年金質獎的老師楊士進教授，曾是第四屆工具機特別獎的得獎學生，第17屆佳作獎的得獎教授，第19屆銀質獎得主，第21屆終於一舉拿下最高獎項金質獎。

頒獎人國科會處長李旺龍，曾是第六屆工具機特別獎的得獎老師，他培育的學生余思緯，目前在上銀科技研發單位擔任要職。

今年也看到跨校合作共同指導學生，賈皓文同學的研究論文，指導老師是台科大副教授謝宏麟與中央大學教授李朱育跨校共同指導，可見這21年來，上銀機械碩士論文獎無形中拉近了機械系師生的距離，陪伴大家共同成長。

上銀機械碩士論文獎的舉辦，讓大學機械相關系所全部「動」起來，尤其是教學孜孜不倦的教授們，對台灣精密機械工業奠下良好基礎；而機械系所畢業生，也投入產業界為台灣注入一股新的活力，同時拋磚引玉進而帶動一些企業論文獎的創設與舉辦。

上銀表示，上銀機械碩士論文獎多年來備受國內機械業與學術界重視及讚譽，已被譽為機械業的「諾貝爾獎」，持續激發教授與學子的熱誠，吸引更多青年學子投入機械科技領域的未來，也逐年蓄積台灣研發創新的能量。

教育部次長葉丙成(左)與金質獎得主呂柏廷同學(中)及指導教授楊士進(右)合影。上銀提供
教育部次長葉丙成(左)與金質獎得主呂柏廷同學(中)及指導教授楊士進(右)合影。上銀提供
第21屆「上銀機械碩士論文獎」得獎名單。上銀提供
第21屆「上銀機械碩士論文獎」得獎名單。上銀提供

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