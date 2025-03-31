大魯閣進軍美國！休士頓首家棒壘打擊館開幕吸人潮

大魯閣（1432）美國首家棒壘球打擊中心3月28日在德州休士頓Katy正式開幕。大魯閣進軍美國市場，首家大魯閣棒壘球打擊中心-Taroko Batting Center位於德州休士頓Katy的購物商場內。試營運兩周以來，吸引不少人潮，成為一處結合棒壘球打擊、投球訓練、AI互動打擊、投籃機、迷你保齡球、飛鏢、各類遊戲機及餐飲服務的綜合休閒娛樂場所，為美國市場帶來嶄新的運動娛樂體驗。

大魯閣首家棒壘球打擊中心經過一年的籌備與發展，看好德州休士頓不僅是美國第四大城，亦是棒球文化濃厚的城市。作為休士頓太空人隊（Houston Astros）的主場，當地對棒壘球運動有著深厚的熱情與廣泛的市場基礎。此外，Katy地區為休士頓都市圈內發展最快的區域之一，擁有大量家庭客群及年輕運動愛好者，消費力強勁。當地完善的商業環境與豐富的娛樂需求，為大魯閣棒壘球打擊中心的發展提供了絕佳的條件。

大魯閣美國公司秉持「在地化經營」的理念，所有營運與管理團隊皆為美國在地聘任，確保符合當地市場需求與消費者習慣。透過與當地專業人才的合作，大魯閣能夠提供更符合美國市場的運動娛樂服務，進一步強化品牌在美國的競爭優勢。

大魯閣在台灣擁有超過20年的運動娛樂經驗，並結合日本超過50年的先進棒壘球設備技術，提供高品質的打擊體驗。憑藉豐富的經營經驗與創新技術，大魯閣積極拓展美國市場，選定德州、亞利桑那州及加州作為第一階段的發展重點。繼休士頓Katy店之後，大魯閣計畫於2025年6月初及7月初，在亞利桑那州鳳凰城市區開設第二家與第三家分店。今年下半年，德州聖安東尼奧、休士頓市區，以及加州洛杉磯的門市亦將陸續開幕，進一步擴大品牌影響力，讓更多美國消費者能夠享受到結合運動、科技與娛樂的全新體驗。