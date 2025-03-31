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旺季不旺！3月交易年減三成 房仲：換屋族也讓步了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

中信房屋總經理張世宗指出，3月本是房市推案購屋旺季，但今年卻呈現「旺季不旺」的現象，觀察近期市況，已有換屋族和投資客受市場壓力影響，不再堅持待價而沽，願意依照行情合理調整售價，以加速成交。

中信房屋31日公布3月內部成交件數，相較上月增加約15%，較去年同期減少約35%。

觀察六都的成交量數據變化，高雄市月增18%最多，其他五都在一成左右，和去年相比，六都都減少三成以上。

張世宗指出，相較於去年同期的熱絡市況，今年3月整體成交量大幅萎縮超過三成，金龍風暴的發酵，加上國內外政經局勢的不確定性，都對房市造成了極大干擾，導致市場觀望氣氛相當濃厚，今年房市「量縮」幾乎成為定局。

他表示，在當前的市場環境下，「議價」將是影響交易的關鍵因素，已有部分換屋族和投資客願意依照行情合理調整售價，觀望已久的自住客群也開始陸續進場看屋，不過，這類買方對價格的敏感度通常較高，追價意願也相對有限。

張世宗表示，買方則可把握此波市場盤整期，積極尋找符合需求、符合預算的優質物件，並爭取更有利的議價空間。未來若買賣雙方價格認知能逐漸靠攏，交易量便有機會逐步回穩。

中信房屋3月成交量變化。資料來源／中信房屋
中信房屋3月成交量變化。資料來源／中信房屋

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