原來是新聞／真假！政府打房非為降房價？把握購屋甜蜜點「甜價」這樣估

「買不起，真的買不起」，這是民眾對於購屋最直接也最普遍的感受，而寄望政府打房有用嗎？其實政府祭出一波波的打房措施，並不是為了直接修正房價，主要目的是為了「打炒房」，因此現如今即便減緩了炒房的交易行為，已經炒高的房價，回落需要時間，但卻也難以樂觀期待房價大幅度修正。

央行於去年（113年）9月19日以銀行法72-2條放款水位已達警戒為由，祭出第七波信用管制「限貸令」，大幅度限縮銀行放款，申貸的條件也愈趨嚴格，讓交易熱度高漲的房市降溫，不過雖然交易熱度下降，但整體房市呈現「價漲量縮」，房價並未被直接修正，只是買氣下滑，隨著時間推進，房價還是有鬆動的空間。

房地產企研執行總監徐佳馨表示，房市買方減少、貸款困難度增加，且2025年下半年有不少疫情時的建案將陸續交屋，當中可能有很多多戶持有者貸不到款，這都將成為議價的破口。

房地產雜誌發言人陳炳辰指出，目前有建商將坪數較大的產品改成小宅，或將建案延推、分期推出，甚至開始送裝潢、家電等，都可以看出建商有壓力，但因原物料與人力成本居高不下，尚沒有人願意開出降價第一槍。