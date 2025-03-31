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高鐵 x raingo 環保共享傘今上線 加碼借傘拿 TGo 點數活動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「高鐵 x raingo環保共享傘」，結合提供旅客租借雨傘服務以及共享經濟的循環效益。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
「高鐵 x raingo環保共享傘」，結合提供旅客租借雨傘服務以及共享經濟的循環效益。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台灣高鐵公司響應「2050淨零排放」國家減碳目標，即日起於高鐵全線12個車站與桃捷、北捷及raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵x raingo環保共享傘」（各站租借點詳附表）。同時，為鼓勵旅客加入共享循環行列，台灣高鐵同步舉行「借傘拿TGo點數」活動，5/4前租借「高鐵x raingo環保共享傘」，有機會週週獲得TGo點數。

台灣高鐵公司表示，「高鐵x raingo環保共享傘」所使用的傘布，都是來自高鐵各車站回收寶特瓶所產生的再生聚酯纖維，並以高鐵企業識別色橘色及灰色為基底設計，於傘上加入減碳意象圖文與文字敘述，宣導民眾透過每次借用，就可為地球減碳750克。此次共打造2000把「高鐵x raingo環保共享傘」，估計可減少約1萬個廢棄寶特瓶，相當於降低約1.5公噸碳排放。台灣高鐵公司更希望與傘具循環平台—樂眾科技攜手合作，透過共享經濟的模式，將環保教育結合永續循環並融入日常生活中，讓永續效益倍增，為社會帶來正面影響力。

此外，為鼓勵更多民眾投入永續循環行動，台灣高鐵即日起至5月4日止，加碼推出「借傘拿TGo點數」活動，每週前100名租借「高鐵x raingo環保共享傘」者（週一至週日，依租借起始日時為準），即可獲得高鐵TGo點數100點，總計送出500組。活動期間每週一（將透過「raingo」App推播訊息，通知符合資格者並提供TGo點數兌換序號，持該序號於6月30日前至「台灣高鐵」App或官方網站，即可兌換TGo點數100點。

台灣高鐵以具體行動落實企業永續發展，「高鐵x raingo環保共享傘」提供旅客以更環保的方式享受輕鬆便捷的出行體驗，在透過廢棄物再生、降低環境污染的同時，更期望傘布的減碳意象圖文設計，能喚起民眾的環保意識。未來，台灣高鐵公司亦將秉持愛護地球及回饋社會的理念，引領台灣邁向節能、環保、低碳的美好新生活，守護這片土地的永續發展。

減碳 環保

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