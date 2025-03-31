台北市四處社宅今起聯合招租 釋出1261戶規模最大

台北市文山區、南港區及信義區的四處社會住宅，即將於2025年3月31日上午9時至4月14日下午5時開放申請。台北市住宅及都市更新中心表示，這次的聯合招租規模為該中心歷來最大，總計提供1,261戶。

北市住都中心進一步指出，此次1,261戶包含興隆社會住宅A區300戶、樟新水岸社會住宅177戶、經貿社會住宅110戶及六張犁社會住宅1、2區共674戶，申請者須先經抽籤，再進行資格審查，合格者依序配租。

住都中心解釋，本次社宅租金（含管理費）依申請者的收入狀況、市場行情及負擔能力訂定，並提供分級租金補貼，確保租屋族的可負擔性，申請資格所有申請資格均以申請日當天為準，主要條件包括年滿18歲的中華民國國民；戶籍設於台北市，或雖未設籍但在台北市就學、就業（若屬「特殊身分」，則須設籍台北市）。

還有家庭人口數符合所選房型的規定；家庭成員名下無自有住宅，範圍含台北市、新北市、基隆市及桃園市；家庭年收入低於180萬元，且每人每月平均收入低於7萬1,327元，完整申請條件請參閱公告。

住都中心指出，本次申請可透過線上申請、郵寄或親自臨櫃方式辦理，請於4月14日下午5時前完成申請，線上申請部份至安心樂租網填寫申請書並上傳相關文件；郵寄申請以掛號郵寄至台北市住宅及都市更新中心辦公室。

住都中心說，若是要現場申請，則是親送至台北市信義區福德街84巷50號1樓服務櫃檯；申請書可於安心樂租網或台北市住宅及都市更新中心官網下載，也可至服務櫃檯索取。