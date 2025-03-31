快訊

被球團高層點名坐腿上 李雅英動怒：那不是可輕描淡寫帶過的玩笑話

牛五蔵14片櫛瓜880！業者強調顧品質 網友打臉：非常不誠實

徵才爭議／台大徵EMI師 全台4萬教師不能申請遭疑歧視

台北市四處社宅今起聯合招租 釋出1261戶規模最大

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
興隆社會住宅A區此次釋出300戶。北市住都中心提供
興隆社會住宅A區此次釋出300戶。北市住都中心提供

台北市文山區、南港區及信義區的四處社會住宅，即將於2025年3月31日上午9時至4月14日下午5時開放申請。台北市住宅及都市更新中心表示，這次的聯合招租規模為該中心歷來最大，總計提供1,261戶。

北市住都中心進一步指出，此次1,261戶包含興隆社會住宅A區300戶、樟新水岸社會住宅177戶、經貿社會住宅110戶及六張犁社會住宅1、2區共674戶，申請者須先經抽籤，再進行資格審查，合格者依序配租。

住都中心解釋，本次社宅租金（含管理費）依申請者的收入狀況、市場行情及負擔能力訂定，並提供分級租金補貼，確保租屋族的可負擔性，申請資格所有申請資格均以申請日當天為準，主要條件包括年滿18歲的中華民國國民；戶籍設於台北市，或雖未設籍但在台北市就學、就業（若屬「特殊身分」，則須設籍台北市）。

還有家庭人口數符合所選房型的規定；家庭成員名下無自有住宅，範圍含台北市、新北市、基隆市及桃園市；家庭年收入低於180萬元，且每人每月平均收入低於7萬1,327元，完整申請條件請參閱公告。

住都中心指出，本次申請可透過線上申請、郵寄或親自臨櫃方式辦理，請於4月14日下午5時前完成申請，線上申請部份至安心樂租網填寫申請書並上傳相關文件；郵寄申請以掛號郵寄至台北市住宅及都市更新中心辦公室。

住都中心說，若是要現場申請，則是親送至台北市信義區福德街84巷50號1樓服務櫃檯；申請書可於安心樂租網或台北市住宅及都市更新中心官網下載，也可至服務櫃檯索取。

社會住宅 都市更新

延伸閱讀

新北審計處檢討社宅店鋪養蚊子 住都中心積極出租賺逾765萬

土城社宅2.4億新闢道路4月通車 侯友宜今視察盼帶動發展

新店23公頃土地變更內政部通過 再添1300戶社會住宅

城中城災民亟盼社宅卻停工 都發局：可優先申請其他社宅

相關新聞

舊飯店改建 變身豪宅、頂辦…西華璞園總銷挑戰200億元

據統計資料，近年北市舊飯店透過危老改建案中，西華飯店將華麗轉身為「西華璞園」豪宅案並在近期公開，總銷挑戰200億元，成為...

近五年北市旅館危老改建案 近六成規劃蓋住宅

近五年北市旅館危老改建案超過30例，信義全球資產經理林建勛分析，其中中山區逾11案最多，其次為松山區四案，惟近六成老飯店...

年度談判進入最後關頭…北美線海運長約價 看漲兩成

全球貨櫃海運北美線的年度合約談判進入最後階段，近日傳出美國大型零售商正在簽署2025-2026年度北美線服務合約，價格比...

美對陸船收費 恐推升運價

對於美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，將針對擁有一定比重大陸籍、大陸製櫃船舶業者加徵入港口費用，業內人士指出，未來...

智慧經營／滙豐國際財管負責人游天立 激勵士氣 打造活力團隊

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立，領軍滙豐銀在台消金與財管重責大任。而在游天立的帶領下，滙豐...

經濟選書／善用社群媒體 拒絕衝動消費

到目前為止，對Z世代和千禧世代消費習慣的最大影響，是他們使用和參與社交媒體的程度。以IG為例，根據臉書2019年對13個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。