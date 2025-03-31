美對陸船收費 恐推升運價

對於美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，將針對擁有一定比重大陸籍、大陸製櫃船舶業者加徵入港口費用，業內人士指出，未來這項費用恐怕要「貨主共同承擔」，換言之，未來恐會牽動新一波運價向上。

近期，美國針對大陸航運、物流及造船業調查的公開聽證會，於美國東部時間3月24日和3月26日舉行的兩場，因為報名人數過多，原本一天的會議增加為兩天。

國內的航運業界普遍認為，若確定收費，最終一定是所有人要一起承擔，不會只有航運業者承受，因為也承受不起，但是無論結果如何，對貨主、航商甚至對美國的經濟，都不能算是好事，但在此架構上，運價上漲恐在所難免。

針對大陸船舶會被收取高關稅一事，萬海（2615）日前表示，萬海遠東-美西與美東航線配置中沒有大陸製船舶，而萬海自有船隊總計有121艘船，大陸製船舶相當低，以運力來分析，占比僅10.49%，多為2,000 TEU以下船型，目前主要配置在亞洲區間，不會運用在美國線。

雖然政策還不明朗，如根據外傳大陸製船舶比重達到25%或以上，即課以高額費用，全球前11大航商目前航行北美的船舶當中，採用大陸船舶比重超過25%的船公司共有中遠集團（COSCO）占比達到51%，第二高的業者為以星（Zim）占比為32%。