近五年北市旅館危老改建案 近六成規劃蓋住宅

近五年北市旅館危老改建案超過30例，信義全球資產經理林建勛分析，其中中山區逾11案最多，其次為松山區四案，惟近六成老飯店危老案多改建為住宅，近三成規劃為辦公大樓，至於重建後仍規劃為飯店則不到5%。

林建勛表示，分析近年逾30件旅館危老核准案分布區域，以中山區逾11件最多，松山區四件居次，北投與士林區則各有三件；中山、松山區件數最多，主要是其位於市中心，不僅交通便利且擁有捷運，可吸引觀光客、商務客入住，原本就是旅館設點布局的重鎮。

除此之外，市中心區同樣是為住宅需求熱區，自然也成為改建效益最高的地方。

至於北投區，林建勛指出，當前已通過的三件核准個案平均屋齡超過50年以上，由於位於溫泉區，具有改建為溫泉住宅的賣點；士林區三件核准個案，因較不屬於旅客入住的熱區，且旅館基地規模不大，改建規劃為飯店的效益不大，不過因位處住宅需求熱區，改建為住宅具有效益，因此重建後立地條件仍佳。