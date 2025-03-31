舊飯店改建 變身豪宅、頂辦…西華璞園總銷挑戰200億元

據統計資料，近年北市舊飯店透過危老改建案中，西華飯店將華麗轉身為「西華璞園」豪宅案並在近期公開，總銷挑戰200億元，成為近年國內最大旅館改建住宅案；神旺大飯店則是最大飯店改建商辦、商場案、總銷估破120億元，北市指標豪宅、頂級商辦危老改建案將陸續登場。

信義全球資產經理林建勛表示，近年台北市眾多老飯店危老改建案，若改建為住宅、不再規劃為飯店，主要考量就是取得不動產資產增值效益。採複合式產品規劃，像是旅館加上住宅，或是飯店加上辦公大樓，主因希望本業經營升級，透過硬體更新讓住房房價拉高。

至於旅館搭配住宅或辦公做規劃，林建勛分析，主要是藉由訴求本身品牌的飯店式管理，不僅提高其住宅或商辦售價，也可挹注本業管理收入。

若業主採持有不出售，長期來看也可提高資產價值，充分將資產活化效益最大化；若是飯店改建案仍繼續維持本業經營，業主多是專注本業經營，透過升級轉型、提升品牌競爭力，且改建後有助吸引更多旅客，也可拉高住房房價。

據北市府資料顯示，近年台北市危老改建案中，位於民生東路三段、占地1,049坪的西華飯店，將接棒「國賓皇琚」，打造77~176坪、總戶數達176戶的「西華璞園」豪宅案，總銷挑戰200億元，為地上25樓、地下8樓的高端豪宅案，將在近期公開，為近年國內最大旅館改建住宅案。

另外，位於台北市忠孝東路上、占地524坪且規模估破120億元的神旺大飯店，則是近年國內最大飯店改建商辦、商場案；全案將改建為地上27樓、地下6樓之結合辦公和商場的商務大樓，總建坪達9,612坪。

位於北市長春路的六福客棧，也將改建為地上21樓、地下6樓的「酒店式頂級商辦大樓」，總建坪為6,344坪，市值估逾80億元，預計2026年完工。

座落於台北市南京東路、基地約達420坪的首都飯店，也將改建為地上22樓、地下6樓之結合商辦和住宅的複合式住商大樓，總量體約5,918坪。