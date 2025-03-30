智慧經營／滙豐國際財管負責人游天立 激勵士氣 打造活力團隊

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立，領軍滙豐銀在台消金與財管重責大任。而在游天立的帶領下，滙豐台灣不但在台灣高端財富管理市場占有一席之地，更於2024年，成為台灣首家獲金管會核准開辦「財管2.0」高資產財富管理業務的外銀子行。

凝聚共識 殺出重圍

游天立持續向集團爭取資源，擴大滙豐在台財富管理團隊的總人數，並於台灣多個重要城市打造頂級財富管理中心，以進一步黏著與高端客戶距離，包括2024年底，滙豐銀進駐台北信義區象徵地標台北101，打造世界最高的財富管理中心，為高資產客戶提供寬敞舒適的空間，享受專業的理財諮詢服務。

加入滙豐前，游天立曾任職花旗（台灣）房貸暨中小企業處負責人、零售銀行處區域經理等高階主管職，2021年加入滙豐（台灣），擔任財富管理暨個人金融事業處資深副總裁暨銀行業務通路部主管，期間參與推動多項重要業務策略。接下來於2023年8月接任現職。

游天立說，自己年輕時，要跳脫舒適圈轉任分行業務時，心中一度猶豫，出現許多不同的擔心劇本，惟最終他突破心中恐懼一往向前。接棒分行經理後，透過持續提升自我，最終甚至做到區域經理，並帶領多家分行衝刺業績。

也因此，游天立認為「士氣」很重要，心中有信心、團隊有士氣凝聚共識，更能殺出重圍、衝刺業務。

擔任團隊重要領軍地位，游天立希望透過提問方式，讓同仁可以自我挖掘各專案核心之處，學習從不同面向切入，跳脫框架找出更有效率執行業務、進而讓業績成長的方法，因此與同仁開會的時候，都會打破砂鍋問到底，帶動團隊的熱烈討論，在一來一往間，塑造充滿活力且勇於挑戰的團隊。

游天立對工作績效要求甚高，展現在運動上，也會在運動過程中設立階段性目標，他以騎自行車為例，初期剛加入運動，與朋友一起挑戰武嶺，花了七個小時才抵達，這趟騎車行讓游天立開始學著設立目標，再回推每周運動量與運動時數，以穩定訓練腳力。在第二次挑戰武嶺時，游天立成功以四小時半的成績單挑戰成功。

發揮優勢 服務升級

滙豐集團近幾年全力投入發展亞洲的財富管理業務，台灣是滙豐的重要財富市場之一。去年截至12月，滙豐銀行的高資產客戶總數較前一年成長35％，總資產管理規模也大增近60％；國際財富管理暨卓越理財事業處的營收與稅前獲利都較2023年底呈現雙位數成長。

游天立說，期望滙豐能成為台灣富裕客群的首選國際銀行，發揮跨國金融領導品牌優勢，積極拓展優質客戶，提供全面多樣化的財管商品，持續升級數位服務體驗，以滿足客戶在人生不同階段的財富管理和金融需求。