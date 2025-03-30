經濟選書／善用社群媒體 拒絕衝動消費

到目前為止，對Z世代和千禧世代消費習慣的最大影響，是他們使用和參與社交媒體的程度。以IG為例，根據臉書2019年對13個國家（包括英、美、澳）21,000名13至64歲民眾進行的研究，他們每周至少使用IG一次，其中80%的人利用它來做出購買決定，54%的人表示在IG上看到產品或服務後就馬上買了。

行動通訊和社群媒體整合的興起促使行動購物大行其道。Statista 6的報告指稱，英國約90%的社群媒體用戶透過行動裝置登入社交平台，讓他們更容易在滑手機時下單。

了解社群媒體的影響並採取負責任的線上行為，可以幫你減輕對個人財務和整體幸福感的負面影響。以下是一些簡單提示，有助於減少在社群媒體上的衝動消費：

設置預算：確定每月或每周可自由支配的預算，包括受社群媒體影響的下單。這有助於聰明配置資金，防止可能超出財務能力的暴買。

購買前暫停：在社群媒體上瀏覽到引起注意、感興趣的產品或優惠時，不要立即購買。退後一步，給自己一些時間考慮，減少衝動購買的機會。

取消關注或關靜音：如果某些社群媒體帳戶或有影響力的人一直刺激你的購買欲望，請取消關注或關靜音。

建立願望清單：不要立即購買，將感興趣的產品或東西寫在願望清單上。記下這些物品，幾天或幾周後重新查看，評估是否仍想購買。

禁用或限制通知：社群媒體平台經常推播有關銷售、促銷或限時優惠的通知。可以考慮禁用或限制這些通知，以減少優惠的持續轟炸，因為接下去就可能會觸發暴買行為。

比較商店和研究：購買前花時間研究和比價，閱讀評論並試著找尋其他替代選擇。這有助於確保做出明智的決定，避免衝動購買，以免後悔。

練習自我反省：花點時間反省自我價值觀、優先順序和長期財務目標。思考這樣購物是否真的符合這些目標，或純粹只是衝動。

尋求支持和建立責任感：與信賴的朋友、家人、伴侶分享減少衝動購買的目標，他們可提供協助、提醒你的目標和應負的責任。

總的來說，謹慎和思考後的消費，可以避免你在社群媒體上衝動暴買，也有助於養成更健康的習慣。

預算是每個月該如何用錢的計畫。我們把它當作指南針，引導你和你的財富朝著正確的方向前進，以實現目標。快樂的支出計畫是將快樂放在核心，我們指的不僅僅是當下給你帶來快樂的事物和經歷，還有為中長期目標配置財富而帶來的快樂。根據經驗，快樂的支出計畫將生活中的「財務」和「快樂」元素結合在一起，形成完全符合自己的價值觀、生活方式和目標的計畫，同時又切合實際。（摘自《財富喜悅》，商業周刊出版）