聽新聞
0:00 / 0:00

數位行銷／眾量級網紅一堂高價的商標課

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

在當今競爭激烈的商業環境中，商標作為企業品牌的重要標識，承載商譽和市場價值。然而，許多企業在創立初期往往忽視商標註冊的重要性，導致後續出現法律糾紛，甚至失去對自身品牌的控制權。近期，知名YouTube頻道「眾量級CROWD」的經營權糾紛，再次提醒我們：企業必須高度重視商標註冊，以保障自身合法權益。  

「眾量級CROWD」由Andy老師與家寧於2016年共同創立，頻道訂閱數一度突破227萬，成為台灣最具影響力的YouTube頻道之一。然而，隨著雙方關係生變，頻道經營權和商標歸屬問題浮出水面。

有鑒於商標是企業的無形資產，具有識別商品或服務來源的功能，能夠有效區分競爭對手，防止市場混淆。未經註冊的商標，缺乏法律保護，容易被他人搶先註冊或仿冒，給企業帶來無法估量的損失。因此，企業在品牌規劃初期，應儘早提出商標註冊申請，避免被動受制於人。    

企業若忽視商標註冊，可能面臨以下風險：

1.品牌被搶註：他人可能搶先註冊相同或近似的商標，導致企業被迫更名或支付高額費用回購商標權。

2.法律糾紛：未註冊商標的使用者，無法有效對抗侵權行為，可能陷入漫長且昂貴的法律訴訟。

3.市場混淆：缺乏商標保護，容易導致消費者混淆，削弱品牌價值，影響市場占有率。

至於何時是進行商標註冊的最佳時機點呢？博盛智權的資深智權管理顧問詹豐隆指出，千萬別等到品牌有知名度時再提出申請。他建議在品牌定義完成時，就盡快提出申請，因為商標註冊是採取先申請主義，所以關鍵在於誰先提出註冊申請。

詹豐隆提醒大家：「倘若商標先使用但被搶註，之後可循行政救濟或訴訟的過程要回商標，但品牌方需要額外承擔更高的費用、時間與價值成本，而這些伴隨而來的其他風險成本，通常會超出品牌方可預估的範圍。」

舉例來說，宏碁集團（Acer）在創立初期，使用「multitech」作為商標。然而，後來美國某家生產電腦設備的公司也使用相同名稱，並在美國對宏碁提出訴訟。為避免法律糾紛，宏碁最終決定更名為「Acer」，並投入大量資源進行品牌重塑。此一案例凸顯了商標註冊和品牌保護的重要性。  

為避免類似風險，建議企業可採取以下的策略：

1.及早申請註冊：在品牌規劃初期，就應提出商標註冊申請，確保品牌受到法律保護。

2.全方位保護：考慮商標在不同商品或服務類別的使用，進行全方位的註冊，防止他人搶注。

3.定期檢視：隨著企業發展，定期檢視商標使用情況，確保商標權的持續有效性。

4.法律諮詢：在商標申請、授權與維護等環節，尋求專業法律諮詢，避免法律風險。

商標是企業品牌的守護者，直接關係到企業的市場競爭力和長遠發展。企業應高度重視商標註冊與保護，將其納入品牌戰略規劃中，避免因疏忽而導致無法挽回的損失。透過及時、有效的商標註冊，企業方能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。

商標 宏碁 經營權

延伸閱讀

抗癌9個月病逝…陸網紅「麵筋哥」擁800萬粉絲 魔性神曲成絕響

美國網紅赴少林寺習武！「甲亢哥」直播學功夫 師父氣度不俗超圈粉

家寧媽媽手段高招…讓Andy拿不到眾量級分潤！ 周品均曝：張家全合法

入選南投100碗…普里鹹油條商標遭拍賣 在地老店這樣說

相關新聞

舊飯店改建 變身豪宅、頂辦…西華璞園總銷挑戰200億元

據統計資料，近年北市舊飯店透過危老改建案中，西華飯店將華麗轉身為「西華璞園」豪宅案並在近期公開，總銷挑戰200億元，成為...

近五年北市旅館危老改建案 近六成規劃蓋住宅

近五年北市旅館危老改建案超過30例，信義全球資產經理林建勛分析，其中中山區逾11案最多，其次為松山區四案，惟近六成老飯店...

年度談判進入最後關頭…北美線海運長約價 看漲兩成

全球貨櫃海運北美線的年度合約談判進入最後階段，近日傳出美國大型零售商正在簽署2025-2026年度北美線服務合約，價格比...

美對陸船收費 恐推升運價

對於美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，將針對擁有一定比重大陸籍、大陸製櫃船舶業者加徵入港口費用，業內人士指出，未來...

智慧經營／滙豐國際財管負責人游天立 激勵士氣 打造活力團隊

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立，領軍滙豐銀在台消金與財管重責大任。而在游天立的帶領下，滙豐...

經濟選書／善用社群媒體 拒絕衝動消費

到目前為止，對Z世代和千禧世代消費習慣的最大影響，是他們使用和參與社交媒體的程度。以IG為例，根據臉書2019年對13個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。