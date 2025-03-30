數位行銷／眾量級網紅一堂高價的商標課

在當今競爭激烈的商業環境中，商標作為企業品牌的重要標識，承載商譽和市場價值。然而，許多企業在創立初期往往忽視商標註冊的重要性，導致後續出現法律糾紛，甚至失去對自身品牌的控制權。近期，知名YouTube頻道「眾量級CROWD」的經營權糾紛，再次提醒我們：企業必須高度重視商標註冊，以保障自身合法權益。

「眾量級CROWD」由Andy老師與家寧於2016年共同創立，頻道訂閱數一度突破227萬，成為台灣最具影響力的YouTube頻道之一。然而，隨著雙方關係生變，頻道經營權和商標歸屬問題浮出水面。

有鑒於商標是企業的無形資產，具有識別商品或服務來源的功能，能夠有效區分競爭對手，防止市場混淆。未經註冊的商標，缺乏法律保護，容易被他人搶先註冊或仿冒，給企業帶來無法估量的損失。因此，企業在品牌規劃初期，應儘早提出商標註冊申請，避免被動受制於人。

企業若忽視商標註冊，可能面臨以下風險：

1.品牌被搶註：他人可能搶先註冊相同或近似的商標，導致企業被迫更名或支付高額費用回購商標權。

2.法律糾紛：未註冊商標的使用者，無法有效對抗侵權行為，可能陷入漫長且昂貴的法律訴訟。

3.市場混淆：缺乏商標保護，容易導致消費者混淆，削弱品牌價值，影響市場占有率。

至於何時是進行商標註冊的最佳時機點呢？博盛智權的資深智權管理顧問詹豐隆指出，千萬別等到品牌有知名度時再提出申請。他建議在品牌定義完成時，就盡快提出申請，因為商標註冊是採取先申請主義，所以關鍵在於誰先提出註冊申請。

詹豐隆提醒大家：「倘若商標先使用但被搶註，之後可循行政救濟或訴訟的過程要回商標，但品牌方需要額外承擔更高的費用、時間與價值成本，而這些伴隨而來的其他風險成本，通常會超出品牌方可預估的範圍。」

舉例來說，宏碁集團（Acer）在創立初期，使用「multitech」作為商標。然而，後來美國某家生產電腦設備的公司也使用相同名稱，並在美國對宏碁提出訴訟。為避免法律糾紛，宏碁最終決定更名為「Acer」，並投入大量資源進行品牌重塑。此一案例凸顯了商標註冊和品牌保護的重要性。

為避免類似風險，建議企業可採取以下的策略：

1.及早申請註冊：在品牌規劃初期，就應提出商標註冊申請，確保品牌受到法律保護。

2.全方位保護：考慮商標在不同商品或服務類別的使用，進行全方位的註冊，防止他人搶注。

3.定期檢視：隨著企業發展，定期檢視商標使用情況，確保商標權的持續有效性。

4.法律諮詢：在商標申請、授權與維護等環節，尋求專業法律諮詢，避免法律風險。

商標是企業品牌的守護者，直接關係到企業的市場競爭力和長遠發展。企業應高度重視商標註冊與保護，將其納入品牌戰略規劃中，避免因疏忽而導致無法挽回的損失。透過及時、有效的商標註冊，企業方能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。