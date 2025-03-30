點子農場／川普2.0時代的台灣與世界

聽完黎安友（Andrew Nathan）演講之後，我請教這位長時間研究美中關係的國際學者：從長遠的發展來看，川普的商人性格對國際社會可能帶來那些影響？

「商人重視錢，但是有些更重要的事卻不是錢買得到的。」黎安友說，像影響力，長久以來美國在全球得到的尊敬和支持，並不只是靠商業和軍事，而是透過文化所建構的「典範力」。就如同商場上常說：「不要錢的最貴」，錢不能解決的事才是最重要的事。

1982年，剛贏得福克蘭戰爭的英國和中國談判香港主權，並誘之以利，提出「治權換主權」，鄧小平馬上以一句「主權不能談判」結束這場對話。但是今天的川普，還是相信錢可以讓美國再次偉大。

黎安友從1971年就在哥倫比亞大學任教，是國際知名的中國政治與美中關係研究專家。他這次來台灣以「Trump 2.0 Effect on Taiwan」為題的演講，提出許多令人深思的觀點。「錢並不是美中台關係的核心」，他認為，儘管川普不斷強調貿易逆差、晶片戰爭與經濟利益。但在台灣議題上，中國堅定表達的始終是「主權問題」；而台灣社會的主流認知，也早已脫離了「賺中國的錢」這種經濟依附的迷思。

黎安友指出，習近平可能不會急著動武，而是選擇一條更有戰略主動權的道路「不打台灣」。這並非示弱，而是透過時間換取優勢的智慧。對北京而言，拖延不戰的局勢讓中國有時間逐步拉升其全球地位，同時觀察並等待美國國力因內部撕裂、政治極化與國際信任流失而逐漸削弱。這種「以拖待變」的戰略，使中國在不冒險的情況下持續擴展其影響力。

換句話說，習近平的選擇未必是立即出兵，而可能是等待世界秩序自然傾斜──不流血、不受損，等待對手犯錯。

在美中戰略博弈中，黎安友對「東升西降」的格局表達出明確的憂心。他提到，雖然中國內部問題繁多，例如地方債務、房地產危機、人口老化與軍隊腐敗。但中國政府對戰略科技的長期投資、對國家資源的高度集中運用，使得它在AI、量子科技等未來關鍵技術上占有優勢。

而相對的，美國卻正面臨深層次的體制疲弱：基礎建設落後、政黨惡鬥、槍枝與毒品氾濫、盟友信任流失等，這些因素交織在一起，使「西方的衰退」不再只是中國話語權的政治口號，而可能逐步成為現實趨勢。

這種全球權力重構的走向，讓黎安友也開始對過去所深信的一些理論產生懷疑。我問他對法蘭西斯．福山《歷史的終結》論述的看法。這部曾經在冷戰結束後風靡全球的經典名著認為，民主自由將成為人類制度演化的終點，是歷史的最終形態。黎安友坦言，他過去也是這套論述的信仰者，但現在已經開始動搖。

「我仍相信民主的價值，但我不再篤信歷史會自動往那個方向走」他說。民主在今天面臨的不只是外部威脅，還有來自內部的侵蝕。當民主制度成為政治鬥爭的工具、當言論自由被假訊息與極端主義淹沒、當選民對體制失去信心，這些現象都讓原本看似穩固的自由體制顯得脆弱。

黎安友的這場演講，像是溫和卻有力的提醒。台灣不能只是用經濟利益、軍事援助來理解美中台三邊關係，而必須深入地思考價值、文化與長期戰略定位的重要性。

台灣的未來，不能奢望任何單一強權的庇蔭，而應是站穩在民主與尊嚴之上的自信選擇。在川普2.0時代，我們必須比任何時候都更清楚地知道，什麼是台灣永遠不能交易的價值。