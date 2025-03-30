宇峻新款代理大作《FFXIV》 預計第4季在台上市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商宇峻（3546）先前宣布與智寶國際聯合取得 SQUARE ENIX 旗下著名的《FINAL FANTASY XIV》繁體中文PC版發行代理權，30日舉辦記者會。

宇峻董事長劉信指出，公司今年共有1款自研產品、3款代理產品準備推出，而《FINAL FANTASY XIV》繁體中文PC版則預計第4季左右上架，期盼挹注業績成長。

據悉，《FINAL FANTASY XIV》全球熱賣共有3000萬玩家，但繁體中文PC版談了兩年，終於取得代理權。

相較於其他手機遊戲大多採商城制度，《FINAL FANTASY XIV》繁體中文PC版屬於「月費制」，也就是說，每個月支付420-450元（不同平台費用略有差異）即可。

劉信指出，該遊戲不是靠著玩家「砸大錢」就能贏，而是希望走出自己的路，玩家可以上線來欣賞精緻畫風與音樂，享受無壓力的遊戲。

展望未來，除《FINAL FANTASY XIV》外，劉信表示，未來遊戲公司要走「精品路線」，目前自研產品達6-7款，今年預計上線的產品包括《神州M 》代理港、澳、臺、新、馬預計第2季第3季上線，《東方幻想ECLIPSE》代理港澳台+東南亞預計第3季上線。

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