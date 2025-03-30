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台灣食品搶進美國市場 專賣店名諧音「愛台灣」

中央社／ 洛杉磯29日專電

台商吳玉山從科技業轉換跑道，在美國經營台灣食品通路，今天在洛杉磯郊區開設加州第4家分店，取名iTaiwan，諧音「愛台灣」。

iTaiwan不只諧音愛台灣，更以別具特色的茄芷袋為商標，從台灣進口零食、泡麵、冷凍食品、飲料等產品進入美國販售，與一般亞洲超市不同的是，這個零售店面只賣台灣產品。

執行長吳玉山13年前原本在半導體產業工作，經常到美國出差，瞭解美國市場對台灣產品的需求，在2016年創業，最初從事食品進口批發，最近3年創立iTaiwan這個通路，在北加州、南加州展店。

iTaiwan今天在洛杉磯郊區的天普市（Temple City）舉行新分店開幕儀式，地方民選官員、駐洛杉磯辦事處官員出席。

天普市長史登奎斯特（Cynthia Sternquist）說，天普市族群多元，68%居民是亞裔，這家台灣食品專賣店的開幕，別具意義，特別天普市與台灣的花蓮是姊妹市，市議會成員也有台裔議員，「我們都非常愛吃台灣零食」。

這家新開幕的台灣食品專賣店周圍，已經有不少台灣餐飲業者搶進，如鮮芋仙、八方雲集、聖瑪莉，瞄準區域內的台裔、華裔居民。

吳玉山表示，iTaiwan除了服務僑胞，也努力把台灣美食、台灣文化推廣給本地市場，在北加州灣區的直營店，顧客有大多數都不是亞裔，成功打進不同族群當中。

吳玉山勇於向外推展台灣食品，經常有出乎意料的結果，例如一款冷凍的百香果果汁，意外受到拉美族群喜愛，到店裡經常把貨架上的百香果汁一掃而空。

隨著台積電擴大在亞利桑那州的投資，吳玉山也把鳳凰城地區視為下一步展店的目標，此外德州、華盛頓州也考慮開店，把更多台灣食品推向美國。

吳玉山 洛杉磯 美國

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