捷運南環段開工 蔣萬安：邁入捷運六線齊發2.0

南環段文山至大坪林段CF670區段標30日上午在臺北市文山區明道國小舉行開工動土典禮，由臺北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同主持。蔣萬安強調，CF670區段標是南環段最後一段的工程標案，是捷運環狀線重要的里程碑，而南環段最重要的一塊拼圖即將拼上，也象徵南環段工程全面啟動。

蔣萬安致詞時表示，CF670 區段標作為南環段的最後一段工程標案，其意義重大。項目過程中，受到疫情影響及建材成本上漲等挑戰，招標階段充滿艱辛。然而，隨著今天的正式開工，這一標案必將迎來新的挑戰。木柵路的狹窄、緊鄰民房及地下管線的複雜性都考驗著施工團隊的專業技術與應變能力。蔣萬安對捷運工程團隊的信心滿滿，期待他們能夠克服困難，讓此次工程成為公共工程的模範。

CF670區段標全長3.5公里，沿線設有四座地下車站（Y2A、Y3、Y4、Y5）及四段潛盾隧道，將有效改善文山區的交通。蔣萬安表示，他在政大唸書，對於文山區有非常深厚的情感，而豐富的自然景觀和登山步道，也是這座城市中少有的綠意角落。南環段的開通不僅將消除文山區作為「交通末端」的形象，更將促進觀光旅遊發展，吸引更多遊客前來欣賞這片綠意盎然的城市。蔣萬安也特別呼籲民眾在期間若遇到施工挑戰，能夠多加包容，並承諾市府團隊將通力合作、聆聽居民需求，儘量降低施工對交通的衝擊。

蔣萬安也特別感謝前市長黃大洲，他強調今天我們享受臺北市這麼方便、舒適、便利的捷運，都是當時黃大洲市長的遠見、他的魄力、他的執行力。蔣萬安也感性表示，3月28日是臺灣第一條捷運——木柵線29週年的日子，是他進入政大的第一年，他是捷運原生的世代。從那一天開始臺北正式邁入軌道運輸的新時代，至今已經完成了131座車站、總長152.3公里的捷運路網，捷運改變了城市的節奏，也翻轉了市民朋友的生活。

他說，30年前，臺北捷運從六線齊發開始，30年後的今天，臺北市正式邁入「捷運六線齊發 2.0」的嶄新階段。蔣萬安除承諾東環段在中央核定後的兩年內順利動工，也表示，去年18條潛盾隧道全數順利貫通，萬大線首列列車也在11月成功抵臺，而南北環段8個區段標，也都在他任內全數發包，這不僅是市政推動的成果，更將奠定臺北未來30年發展的穩固基礎，讓臺北邁向更智慧永續的城市願景。

蔣萬安表示，未來不用再羨慕日本有山手線，臺北市即將擁有全國第一個環形捷運，串連雙北14個行政區、14個轉運站、以及連結16條軌道路線，讓民眾都能享受最安全便利的綠運輸工具，同時也帶動捷運沿線的商機與人潮，讓雙北邁向一個更緊密、更繁榮的未來。隨後，蔣萬安、侯友宜與立法委員賴士葆、羅明才以及多位臺北市議員在各界的見證下，進行動土儀式，象徵南環段工程全面啟動。