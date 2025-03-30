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永和大陳都更最後一塊拼圖 遠雄砸190億蓋39層超高大樓

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，新北住都中心今與遠雄簽約儀式。記者劉懿萱／攝影
新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，新北住都中心今與遠雄簽約儀式。記者劉懿萱／攝影

新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，單元1預計由遠雄投資金額約190億，蓋3棟地上39層、地下6層建物。新北市府秘書長邱敬斌今見證住都中心與遠雄簽約儀式。邱說，單元1順利招商，代表大陳7個單元全部完成都更，單元3即將施工、單元4整合規畫中，單元5、7審議中，單元6預計下半年開始拆除動工。

大陳社區自永和中正橋頭起，面積達2.6萬坪，由於產權複雜、所有權人分布在全台各地，堪稱史上最難整合都更案，隨著單元2由勝治機構在2020年興建完工後，單元3、4由皇翔建設標下，單元5為茂德機構，單元6、7則是在地建設漢皇集團獲選最優申請人，而單元1是最後一塊基地，歷經去年流標，今年3月終於招商成功。

邱敬斌指出，新北市幅員廣大，其中永和屬於早期發展的人口稠密地區，市府透過評估規劃，擇定永和大陳社區推動大面積公辦都更，希望能成為示範案例，帶動新北市的老舊社區重建。其中單元2於2020年完工入住，現在更新單元1順利招商，代表7個單元成功全壘打，而單元3即將施工、單元4整合規劃中，單元5、7審議中，而單元6預計下半年開始拆除動工。

新北住都中心執行長錢奕綱補充，更新單元1是大陳最後一塊拼圖，也是7個單元中規模最大，超過300戶及近500位的相關權利人，歷經一甲子歲月，增改建情形嚴重、產權複雜，這次招商可望翻轉城市風貌，打造嶄新的大陳社區，未來單元1預計興建3棟地上39層、地下6層建築物，規劃幼兒園、公托中心及社會住宅等公益性設施。

新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，新北住都中心今與遠雄簽約儀式。記者劉懿萱／攝影
新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，新北住都中心今與遠雄簽約儀式。記者劉懿萱／攝影
新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，新北住都中心今與遠雄簽約儀式。記者劉懿萱／攝影
新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，新北住都中心今與遠雄簽約儀式。記者劉懿萱／攝影

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