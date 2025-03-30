永和大陳都更最後一塊拼圖 遠雄砸190億蓋39層超高大樓

新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，單元1預計由遠雄投資金額約190億，蓋3棟地上39層、地下6層建物。新北市府秘書長邱敬斌今見證住都中心與遠雄簽約儀式。邱說，單元1順利招商，代表大陳7個單元全部完成都更，單元3即將施工、單元4整合規畫中，單元5、7審議中，單元6預計下半年開始拆除動工。

大陳社區自永和中正橋頭起，面積達2.6萬坪，由於產權複雜、所有權人分布在全台各地，堪稱史上最難整合都更案，隨著單元2由勝治機構在2020年興建完工後，單元3、4由皇翔建設標下，單元5為茂德機構，單元6、7則是在地建設漢皇集團獲選最優申請人，而單元1是最後一塊基地，歷經去年流標，今年3月終於招商成功。

邱敬斌指出，新北市幅員廣大，其中永和屬於早期發展的人口稠密地區，市府透過評估規劃，擇定永和大陳社區推動大面積公辦都更，希望能成為示範案例，帶動新北市的老舊社區重建。其中單元2於2020年完工入住，現在更新單元1順利招商，代表7個單元成功全壘打，而單元3即將施工、單元4整合規劃中，單元5、7審議中，而單元6預計下半年開始拆除動工。