大數字／六策略出擊 活化郵輪商機

針對高雄港2024國際郵輪艘次及旅客人次雙雙衰退，台灣港務公司今年祭出獎勵方案，並積極訪商及參加國際大型郵輪論壇，爭取航商布局。截至目前，該公司接獲預報航次已62艘次，可望比去年增長。

台灣港務公司表示，高雄港2023年到港國際郵共有133艘次，旅客18萬餘人次，而去年則減為59艘次、旅客只有9萬多人次。主要原因是前年國境剛解封，郵輪觀光強力復甦，該公司並引進名勝世界壹號郵輪經營「高雄-香港」雙母港航線，促使前年郵輪艘次及旅客

主要原因是前年國境剛解封，郵輪觀光強力復甦，該公司並引進名勝世界壹號郵輪經營「高雄-香港」雙母港航線，促使前年郵輪艘次及旅客人次均創歷史新高。

然而，因國際郵輪航線規劃通常提早布局及銷售，多數已在歐洲、美洲運行，疫情後亞洲港口開放較晚、並且普遍缺船，導致去年亞洲郵輪市場反而較疫情前衰退。

對此，港務公司與觀光署合作，今年提出六大策略，包括合組國家招商隊，邀請郵輪業者來台踩線；加強國際行銷及區域港口合作；市港合作，提升服務品質；持續更新優化岸上行程景點行銷；優化場站設施及推動郵輪獎勵措施。

截至目前為止，高雄港今年到港郵輪已預報62艘次、旅客預估將超過9萬人次，後續仍有郵輪業者洽談增加航線、航班，可望持續增加，優於去年表現。

港務公司並預計4月份赴美國邁阿密參加全球郵輪展（Seatrade Global Cruise 2025），與觀光署共同舉辦推廣活動及說明會，藉此行銷台灣各港口、岸上遊程及郵輪獎勵措施等。