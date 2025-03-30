大數字／開發舊港區 轉型親水遊憩

高雄港加緊發展海上遊憩觀光業，正快馬加鞭建置遊艇碼頭，目前完成22號碼頭、愛河灣遊艇碼頭A區和第三船渠共182個泊位建置，未來並會進一步增加，以帶動群聚效益。

台灣港務高雄分公司表示，為推動高雄港舊港區親水遊憩轉型開發，以及配合高市府建設海洋首都的目標，該公司積極投入發展遊艇產業生態圈，開創遊艇泊靠、後勤補給、維修、旅遊、餐飲服務及周邊地區商機。

首先，是將22號碼頭水域及陸域規劃為遊艇碼頭，並辦理招商，由嘉信遊艇得標，現已完成興建和營運，總計水域建置55席遊艇泊位，陸域則設有餐飲等設施。

延續22號碼頭合作先例，高市府與該公司進一步推動合作，將高雄港13至15號碼頭水域及碼頭後線土地規劃為愛河灣遊艇碼頭，委託由港市合資的高雄港區土地開發公司進行整合及招商作業。

在13至14號碼頭的愛河灣遊艇碼頭A區方面，已由亞果遊艇得標，目前也完成遊艇碼頭相關硬體設施設置，新增87席遊艇泊位。

高市海洋局並指出，為打造第三船渠作為水域遊憩活動及旅遊觀光重點發展基地，去年剛斥資完成第三船渠大港橋以東（外側）水域的遊艇碼頭興建，共有40個泊位，預計今年可提供遊艇、帆船長期及臨停泊位。

為進一步吸引各地船主前來，帶動周邊陸域及海洋休閒觀光藍色經濟，將逐步增設大港橋以西（內側）水域遊艇碼頭泊位，後續起碼再增加25至30個泊位，提供中小型遊艇及帆船友善停泊空間，強化遊艇相關服務產業鏈群聚效益。