產業追蹤／環保獲利兼顧 企業大挑戰

在全球永續發展目標（SDGs）與碳中和（Net Zero）趨勢推動下，商業、服務業與餐飲業正面臨轉型挑戰與機遇。企業需要在環境永續與經營效益之間找到平衡，以避免轉型成本過高影響獲利能力。

透過數位化、綠色供應鏈、減少食物浪費、能源效率提升與企業社會責任（CSR）的實踐，企業不僅能降低成本，更能創造新的市場價值與競爭優勢。筆者建議企業採取漸進式轉型、利用科技提高效率、明確轉型與商業模式再設定，以確保在永續轉型過程中仍保持穩定營運。

永續轉型對企業經營帶來深遠影響，涵蓋技術創新、政策法規、供應鏈調整及市場變革。然而此過程也帶來資金壓力與競爭挑戰，特別是高碳排產業與資源有限的中小企業。研究指出，企業需投入大量資源來符合環保標準，例如導入節能設備、使用再生能源或重新設計物流系統，這些變革短期內可能提高營運成本。此外，市場對低碳產品與永續解決方案的需求擴大，無法及時轉型的企業可能面臨市場競爭劣勢。另一方面，環境監管趨嚴，碳稅與排放交易機制的實施，使企業在長期營運上需調整策略，確保供應鏈透明度與合規性。

面臨著諸多挑戰，商業，服務業及餐飲業者因應方法五花八門，在供應鏈、第一線營運管理、能源替換、商業模式等方面均有成功案例。首先，建立綠色供應鏈是企業競爭優勢的關鍵因素，沃爾瑪（Walmart）透過「Project Gigaton」計畫，協助供應商減少10億公噸的碳排放，從而降低環境影響並提升品牌價值。亞馬遜（Amazon）採取可持續包裝設計，減少塑膠與不必要包裝，提高運輸效率。

數位化與智能管理方面，星巴克（Starbucks）運用AI進行庫存管理，確保食材不過度備貨，減少浪費並提升營運效率。麥當勞導入智慧能源管理系統，使全球門市的電力與水資源消耗大幅降低。

餐飲業者在減少食物浪費方面的努力亦十分顯著。例如丹麥Noma餐廳推行「零浪費餐飲」概念，將剩餘食材創新轉化為新菜餚，不僅降低浪費，也提升品牌形象。法國的Too Good To Go應用程式讓商家能以折扣價出售即期食品，這種商業模式成功減少了食品浪費，並創造新的盈利機會。

企業導入可再生能源亦有助於減少營運成本與環境影響。Google承諾2030年前實現100%再生能源運營，以減少碳足跡並確保數據中心的可持續發展。DHL和UPS也積極導入電動車隊與碳中和物流中心，以達成綠色物流目標。

平衡永續轉型與企業營運方面，企業需採取務實策略以降低轉型成本壓力。分階段轉型可減少一次性投入的財務壓力，例如IKEA透過測試計畫測試可持續產品後，才逐步擴展至全球市場。

共享經濟與新商業模式亦為重要策略，例如Pret A Manger推出的「咖啡訂閱制」，提高消費者忠誠度，同時減少食材浪費。數位化管理的導入，例如AI預測供應鏈需求與自動化倉儲系統，也有助降低人力成本，提高運營效率。

商業、服務業與餐飲業的永續轉型已成為企業發展的必然趨勢，且不僅限於環保，更涉及長期經濟效益。企業若能透過數位化、低碳供應鏈、減少浪費、發展ESG投資與共享經濟模式，不僅能降低營運成本，還能提高市場競爭力。

永續轉型不應被視為企業負擔，而是長期價值來源，企業應透過測試計畫逐步推動永續轉型，減少一次性高成本衝擊，並妥善進行ESG投資，以確保轉型財務負擔可控。此外，開發新商業模式，如訂閱制與循環經濟，有助維持盈利，同時提升消費者對永續產品接受度，推動市場變革。透過這些策略，商業、服務業與餐飲業者可在兼顧永續與盈利的同時，提升企業韌性，確保長期競爭力與品牌價值提升。（作者是商業發展研究院南部院區專案組長）