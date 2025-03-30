產業追蹤／旅宿業四路並進 迎向永續

根據全球知名訂房網站Booking.com調查發現，全球83%的受訪者認為符合永續的旅行非常重要，其中49％認為當前沒有足夠的永續旅遊選擇；53%表示當飯店讓他們無法執行永續行動時會感到惱火，例如：不提供剩食打包或塑膠產品回收設施。顯示永續經營已成為市場主流趨勢，如何透過有效策略達成永續轉型，成為業者必須應對的挑戰。

永續轉型過程中，能源管理與碳排放減量不可或缺。旅宿業在建築設計上，可藉由太陽能與風力發電來減少對傳統能源依賴，導入智慧能源管理系統（如自動照明與空調控制）可提升能源效率並降低成本，或使用低碳建材與高效能隔熱材料以減少能源消耗。

水資源管理方面，部分旅宿業者推動節約用水措施，並透過員工教育訓練與消費者宣導提升水資源的有效利用。例如在客房內設置標語提醒住客珍惜用水、鼓勵淋浴取代盆浴，以及提供連續住宿的旅客選擇是否更換床單與毛巾等。業者也透過內部管理機制優化用水效率，期望在降低營運成本的同時，實現更環保且永續的經營模式。

瑞典冬季限定酒店Ice Hotel以冰雪建造，每年融化後回歸自然。（網路照片）

獲得綠色認證也是飯店提升競爭力的重要策略。國際認證如能源與環境設計領導認證（LEED）、綠色鑰匙生態評比計畫（簡稱Green Key）與地球檢測認證（EarthCheck）等，不僅能提升企業的環保形象，還能吸引關注永續發展的消費者。這些認證有助於建立標準化的永續經營模式，進一步提升品牌價值與國際競爭力。在台灣，環保標章旅館（Green Hotel）亦逐漸受到業界重視，成為國際旅遊市場中的一項競爭優勢。

此外，供應鏈管理在永續轉型中亦扮演關鍵角色。業者可透過選擇本地食材來降低碳足跡，減少食材運輸過程中的能源消耗。與此同時，與供應商合作確保採購符合環保標準的產品，如使用可再生材料製成的家具或環保清潔用品，也能落實綠色經營。許多旅宿業者已導入永續轉型策略，並取得顯著成效。例如瑞典的冬季限定冰酒店Ice Ｈotel以天然冰雪建造，每年融化後回歸大自然，不留下任何長期環境影響。新加坡的Parkroyal Collection Marina Bay運用室內垂直花園技術，不僅提升空氣品質，還能有效降低冷氣使用需求。

國內雲品溫泉酒店日月潭是全台首家獲得「全球永續旅遊認證」（CU-GSTC）五星級酒店。台北君悅酒店則透過導入節能設備和推動本地食材採購，顯著減少碳足跡。晶華酒店實施節能減碳及廢棄物減少措施，並引入智慧能源管理系統。其「EcoMeet永續會議」專案將會議現場布置設計為無塑料和無一次性用品，以減少碳排放，亦與國際名廚合作推出「盛（剩）食計畫」，同時加入EarthCheck認證計畫，成為該全球永續旅遊認證組織在台灣的首位會員，展現其對永續經營的堅定承諾。

許多國家亦推出永續轉型相關政策，新加坡推出的2030綠色計畫，旨在推動旅館業的永續轉型，並要求與觀光局合作，力求2025年前至少60%的飯店能獲得永續認證。土耳其則規定所有飯店在2030年前獲得官方認證，限期內未達成恐面臨刑期和罰款。截至2024年，土耳其有千家飯店獲得認證，預計2025年將突破萬家。

台灣也透過環保標章與綠色及轉型金融行動方案，協助企業進行綠色升級，提升產業競爭力。未來，隨著碳稅政策的實施與ESG（環境、社會與公司治理）投資趨勢的擴展，企業需更積極採取永續轉型策略，以維持競爭力並符合全球永續發展標準。

對企業而言，永續轉型不僅是環保責任，更是提升市場競爭力關鍵。旅宿業者可從幾個方面著手：（1）確保節能設備與智慧管理系統的導入，提高能源效率並降低營運成本；（2）強化水資源管理與廢棄物處理機制，減少環境負擔，同時提升品牌形象；（3）積極參與國際與本地綠色認證，提升市場認可度，吸引更多關注環保的消費者；（4）建立與本地供應鏈的合作夥伴關係，落實永續採購原則，確保企業從營運到供應鏈皆符合環保標準。透過這些策略，不僅降低營運成本，亦能提升品牌價值，為企業帶來更長遠的競爭優勢。（作者是商業發展研究院南部院區研究員）