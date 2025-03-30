產業追蹤／綠色轉型 各國戰略大比拚

隨著氣候變遷問題日益嚴峻，各國積極推動綠色轉型政策，以降低碳排放並發展可持續經濟模式。日本、南韓與歐洲等經濟強國近年來相繼推出涵蓋能源轉型、法規制定與產業投資的政策，除加速低碳經濟轉型外，更影響全球商業服務業的發展趨勢。

日本在綠色轉型方面，主要聚焦能源結構調整與氫能發展。2021年提出「綠色成長戰略」，涵蓋可再生能源、電動車及氫能技術發展，並於2023年發布「GX綠色轉型基本方針」，投入150兆日圓發展綠色能源與碳定價機制。此外，為加速氫能技術應用，2023年修訂「氫能基本戰略」，目標在2030年達到1,200萬噸氫能供應量，並在2050年提升至2,000萬噸。

南韓採取政府投資與市場機制並行策略，2020年發布「韓國綠色新政」，投入73兆韓元發展綠能、電動車與綠色基建。2021年通過「碳中和與綠色發展基本法」，確立2050年碳中和目標，並建立亞洲首個碳交易市場「韓國碳定價制度（K-ETS）」，強制企業落實減碳計畫，同時促進企業自主減碳。

歐盟以嚴格法規與市場調整為主軸推動碳中和進程。2019年啟動「歐洲綠色政綱」，訂定2050年碳中和目標，涵蓋能源、交通與農業領域。2021年提出「Fit for 55計畫」，目標2030年前將碳排放減少55%，並導入「碳邊境調整機制（CBAM）」，針對進口高碳排產品（如鋼鐵或水泥）課徵碳稅。此外，為提升能源自主性，2022年推出「REPowerEU計畫」，擴大再生能源與氫能投資，並強化電網基建。

全球綠色轉型政策對商業服務業也帶來多重影響。首先，碳排放成本上升成為企業營運一大挑戰，隨著各國陸續實施碳定價機制，如南韓的碳定價制度與歐盟的碳邊境調整機制，企業營運成本將持續攀升，特別是能源密集型產業，如製造業、物流業與重工業等將面臨加速轉型的壓力，須投入更多資源於採購節能設備及導入減碳技術，以降低碳排放並減少碳稅負擔。跨國企業也須重新評估供應鏈策略，優先選擇低碳足跡的供應商，以確保產品符合市場規範。

再者，綠色供應鏈管理與ESG標準的提升，對企業競爭力產生直接性的影響。企業若未能及時調整營運模式，可能面臨市場淘汰的風險。例如歐盟市場對進口商品的環保要求日益嚴格，未符合ESG標準的企業將難以進入歐盟市場，許多國際品牌如Apple、Nike或IKEA等開始要求供應商提供碳排放數據並制定減碳目標，對於出口導向的企業而言將會是一大挑戰。

能源結構轉型則是商業服務業面臨的另一項變革。日本與南韓近年積極投資氫能與核能技術，這將改變企業的能源選擇與成本結構。企業若能提前導入再生能源技術，如太陽能、風能或氫能等，不僅可降低長期能源支出，亦能符合國際碳中和要求。

數位科技與智慧解決方案在綠色轉型中也扮演關鍵角色。企業可運用AI、大數據與區塊鏈技術監控碳排放、優化能源使用並確保供應鏈透明度。

全球綠色轉型趨勢下，台灣應積極調整政策，以維持產業競爭力並符合國際永續標準。可借鏡南韓與歐盟的碳交易制度，加速推動「碳費」制度，並建立完善的碳交易市場，使企業能透過市場機制有效降低碳排放成本。此外，可參考日本與南韓的氫能發展戰略，加強氫能技術研發與基礎設施建設，以提升能源自主性。

供應鏈管理方面，台灣企業應提升ESG合規能力，以符合國際市場對環境永續的要求。政府可提供企業減碳補助與研發投資優惠，鼓勵企業導入碳足跡追蹤技術，提高供應鏈透明度。同時參考歐盟「Fit for 55計畫」，制定更加嚴格的環保標準，引導產業進行低碳經濟轉型。此外，台灣應善用數位科技推動綠色轉型，例如導入AI與區塊鏈技術進行碳排監測，並應用智慧能源管理系統協助企業優化能源使用與減少碳排放。

展望未來，全球綠色轉型政策將持續推動低碳經濟發展，台灣應借鏡國際成功經驗，確保產業在全球競爭中保持優勢，並朝向永續發展邁進。（作者是商業發展研究院南部院區研究員）