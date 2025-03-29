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貿協：國際自行車與健身展落幕 日本成最大買主國

中央社／ 台北29日電

外貿協會今天表示，2025年台北國際自行車展與台灣國際運動及健身展順利落幕，吸引80國、逾4500名買主來台，其中日本成會展最大買主國。

外貿協會今天發布新聞稿指出，2025台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）與台灣國際運動及健身展（TaiSPO）今天圓滿落幕，共吸引超過80個國家、超過4500名國際買主來台。

外貿協會表示，前5大買主國依序為日本、中國、美國、韓國及新加坡。

外貿協會提到，TaiSPO展中辦理一對一採購洽談會，包含印度、土耳其、以色列、阿拉伯聯合大公國、保加利亞等5國、19名買主與55家參展商進行86場次洽談，顯示全球對於智慧運動與綠色騎行市場的關注。

外貿協會談及，做為推動多元運動風氣的重要平台，TaiSPO今年吸引220家企業參展，展出超過300個運動品牌；TAIPEI CYCLE同樣吸引多家新品牌首度登場。

外貿協會說明，TAIPEI CYCLE今年以「GreenForward 永續前行」為主題，攜手SGS評選出35家落實綠色製造、循環經濟與低碳技術的優質企業。

TAIPEI CYCLE也持續深化「Bike Vision 創新與新創活動」，外貿協會表示，今年共有6國共11組新創團隊參與競賽，最後荷蘭新創公司TILER脫穎而出，評審看好未來於歐亞市場快速落地，推動智慧交通與綠色移動的升級轉型。

外貿協會 車展 運動

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