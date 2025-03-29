TOYOTA GR GARAGE 全球最大 成林口打卡人氣新景點

許多人都有跑車夢，林口才剛開幕TOYOTA GR GARAGE再度重新點燃被塵封的跑車夢，TOYOTA GR GARAGE為全球最大，已成為車迷打卡人氣新景點，開幕前5天人潮已經突破千人，29日為開幕後第一個周末，人潮再度擠爆停車場，一早參觀人數直接突破200人。

GR Garage周一正式對外營運，開募5天雖然都是平日，仍然吸引喜愛跑車的民眾前來朝聖，今日是開幕後第一個周末，一早停車場就出現排隊進場車潮，來店人數直接突破200人，超出原預期人氣相當旺，已經成為林口地區打卡新景點。

除了喜歡跑車的車迷外，很多人都是全家出動，現場各種展示及互動遊戲，都吸引大、小朋友排隊參觀及體驗，前來參觀的民眾對於全球最大家TOYOTA GR GARAGE展出的商品都很有興趣，很多人買小模型車、小精品、GR衣服。

TOYOTA的GR品牌就是要讓全世界看到TOYOTA性能與安全兼備實力，GR更注入年輕元素，塑造出動力更強的車，GR已經成為全球許多消費者年輕人心目中買跑車首選。

「暴力小鴨GR Yaris」就是TOYOTA GR最有名的代表作品之一，一台車的售價接近新台幣200萬元，跟國民車Yaris售價約在七十萬元的左右比較起來，價格就高出快兩倍，這也代表全球消費者對於GR這個品牌愛好及支持。

台灣GR Garage與ROOKIE Racing車隊未來展開多方面的合作，未來包括商品開發與販售、各種車手來台交流、品牌推廣與技術交流等多項內容；GR Garage的開幕，不僅象徵著TOYOTA GAZOO Racing品牌在台灣深耕的決心，更是MORIZO理念的傳承與實踐。