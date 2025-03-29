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2025年全球100大直銷公司榜單出爐

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
安麗（Amway）去年營收74億美元，居2025年「全球100大直銷公司」第一名。圖／安麗提供
安麗（Amway）去年營收74億美元，居2025年「全球100大直銷公司」第一名。圖／安麗提供

直銷新聞（Direct Selling News）指出，進入榜單的企業必須在過去一年達成超過一億美元的營收，而2025年榜單中有來自16個國家共59家公司入選，總營收接近640億美元，反映直銷業強大的全球影響力。

而在這份榜單中，安麗（Amway）憑藉年營收74億美元的卓越表現，獲2025年「全球100大直銷公司」榜單的第一名，穩坐全球直銷業龍頭寶座。

安麗表示，在全球表現亮眼的同時，台灣市場的成績也不錯，2024年安麗台灣創下新高，營收達新台幣123億元，較去年成長4.8%。自2019年以來，安麗台灣已連續六年成長。

台灣直銷產業 新台幣 營收

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