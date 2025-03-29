宇隆經營權之爭再度開打 兩大股東伸興、程泰各自提滿九席

精密金屬零件大廠宇隆（2233）預計5月29日召開股東常會，全面改選董事。兩大股東伸興與程泰昨（28）日都各自提名董事候選人名單，而且九席董事（含三席獨董）足額提名，四年前的宇隆經營權之爭，恐將再度重演。

目前，伸興持有宇隆約24%股權，程泰則有近20%股權，雙方差距甚近，預料雙方可能又將上演委託書爭奪戰。

宇隆去年合併營收36.59億元、年增9.6%，稅後淨利6.58億元、年增24.1%，每股稅後純益（EPS）10.96元，營收、獲利及EPS同步寫下歷史新高。

伸興昨天指出，為了集團資源有效整合，以及全體利害關係人最大化，針對宇隆今年全體董事改選，提出全新候選人名單，將與宇隆經營團隊組成九席董事陣容。

伸興此次提出的六席董事人選分別為劉俊昌、林志誠、劉棟樑、蔡崇廷、蔡銘東、周俊伸；三席獨立董事駱世民、施芸婷、黃惠玉。

不過，在此同時，程泰也表示已提名宇隆九席董事候選人名單，分別為董事楊丞鈞、楊舒涵、楊尚儒、司晴星、王忠傑、羅麗英，以及三席獨董薛富盛（前環境部長）、覺文益、易昌運。

程泰董事長楊德華不諱言，目前持有宇隆的股權不如伸興多，但強調「兄弟爬山，各自努力！」他對力拚董事會多數席次抱持高度信心。

伸興則表示，期望更加完善公司治理，齊步進行集團化轉型計畫目標發展。同時全力推動機加工與機電結合，朝向產品設計製造組裝、專業經營等長期邁進，助力宇隆強化東南亞在車用電子、醫療科技、AI伺服器、機器人等產業市場布局。

展望伸興集團下一步，看好AI伺服器、機器人等產業鏈即將在東南亞市場形成聚落，伸興亦將攜手宇隆強化雙邊公司在越南生產基地的產能效率與業務團隊，並為在地化供應鏈建構高效、穩定且具競爭力的服務價值鏈，以期發揮資源整合效益。

宇隆四年前改選董事，伸興董事長林志誠與楊德華競爭激烈，伸興先是公告公開購宇隆21.56%股權，不料身為第二大股東的楊德華隨後也表態「程泰集團將積極參與董事改選，爭取多位席次」，正式點燃宇隆經營權之爭的戰火。

據了解，當時楊德華及其相關投資公司，投入逾2億元陸續自市場購入宇隆股權，當時持股比重一度達14%。後來三方經多次協調取得和解共識，最終改選，伸興取得多數席次，程泰則拿下兩席。