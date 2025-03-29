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全聯量販、超市雙軌營運並進

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

全聯宣布將「大潤發」升級為「大全聯」，主要目的在加強品牌整合，以提高綜效，同時維持量販與超市雙業態運營模式。全聯總經理蔡篤昌表示，預計8、9月完成店招換新，同時首間全新大全聯預計今年9月開幕， 將落腳在桃園青埔。

全聯2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，去年起大潤發團隊搬進全聯總部辦公，有效提升內部溝通效率，發揮一加一大於二綜效。蔡篤昌表示，大潤發更名為「大全聯」主要是有助品牌整合溝通，方便共同傳播及合作，但會維持超商和量販的兩種作業模式。原大潤發的員工除了全數留任，薪資待遇「只會更好，不會更差」。

此外，全聯的會員數1,505萬，大潤發的會員314萬，未來也將透過升級版的PX PAY整合。目前全聯會員女性占比高，大潤發則男女各半；在年齡方面，全聯會員比大潤發年輕，45歲以下占比高於大潤發；就活躍度來看，全聯會員活躍度達62.5%，略高於大潤發的51.5%。

全聯 大潤發

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