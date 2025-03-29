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新招牌出擊 大潤發改名大全聯…營收挑戰2,200億

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
全聯董事長林敏雄（左）與總經理蔡篤昌宣布，大潤發將改名成「大全聯」。記者嚴雅芳／攝影
全聯董事長林敏雄（左）與總經理蔡篤昌宣布，大潤發將改名成「大全聯」。記者嚴雅芳／攝影

超市龍頭全聯昨（28）日宣布，旗下量販店大潤發將改名成「大全聯」，預計今年第3季完成店招的更換與全聯會員整合。全聯董事長林敏雄表示，今年整體業績目標挑戰2,200億元，集團總店數將超過1,250店。

全聯集團2024年營業額達2,100億元，今年期望在超市與量販整合綜效，在會員及電子支付的穩定發揮下，將拚年增4.7%的成長表現。

林敏雄談話重點
林敏雄談話重點

其中，大潤發約占整體營收15%，林敏雄說，在沒有開新門市的前提下，過去三年來，大潤發靠調整商品價格與採購綜效，年營收從剛接手的256億元成長到去年290億元，未來將穩定成長。

集團展店的方面，全聯去年展店約為50家，目前總店數達1,223家，全聯表示，今年仍要維持40至50家的展店效率，期望2025年底總店數能超過1,250店。此外，大全聯今年也確定會在9月於桃園青埔展店，作為店招更換後的首家量販店。

線上事業為全聯近年營運的一大重點，全聯表示，自營線上外送事業「小時達」，去年業績達60億元，年增15％，總訂單超過1,000萬，今年業績挑戰百億元。全聯表示，「小時達」門市除了少數沒有騎士服務或較迷你的店型，目前已達1,134間，今年目標擴展至全門市，期望能拉高單店的線上業績占比、提高中南部的生鮮外送普及率。

此外，另一線上電商「全電商」，目前會員數已超過70萬人，年增五成。全聯表示，2025年度將擴大多元選品，並持續推出新會員首購優惠，目標擴增商品數至50萬品目，營收則挑戰二到三倍成長。

電子支付方面，全聯旗下全支付會員數超過550萬人，今年將以台灣電支第一為集團整體目標。全聯表示，日本跨境支付屆滿一年，韓國跨境支付服務也在今年正式上線。全聯表示，跨境支付除帶動整體交易額成長，消費者返國持續使用比例達八成，林敏雄也說，希望能繼續往海外拓展版圖，像是泰國、越南等地都是可以考慮的區域。

全聯 營收

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