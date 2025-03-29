全聯董事長林敏雄看景氣 還是很好

全聯董事長林敏雄昨（28）日談2025年景氣，他表示股市是經濟櫥窗，台灣今年景氣看起來還是很好。台股站穩2萬點，顯示市場信心強勁，尤其電子業發展迅速，「台灣電子業全球供應鏈最完整，表現好的不得了。」雖然傳統產業表現相對疲弱，但電子業的強勁成長將有助於帶動內需市場，進一步支撐零售消費動能。

談及房市，林敏雄表示，這一波房市會盤整久一點，但不利投資客反而是好事。房市要保持穩健發展，價格不宜劇烈波動，最理想的情況是隨著經濟成長率穩步發展，以維持市場的健康。至於插旗信義計畫區、台灣首家四季酒店何時開幕，林敏雄表示，希望明年7月開幕，最遲會在明年底開出。

近來不乏實體零售業者大舉加碼電商，面對數位零售浪潮，林敏雄表示，電商是趨勢，線上線下要「一起走」。雖然相較於電商的目的性購買，更希望消費都能進店消費，但隨著現代家庭型態轉變，許多家庭主婦也開始上班，電商需求勢必增加。因此，全聯積極發展「小時達」服務，生鮮最快可在半小時內送達，這是其他電商難以達成的速度，也是全聯發展電商最大優勢。

林敏雄指出，全聯有超過1,200家超市，遍布全台，站在第一線，擁有最佳的立地條件與優勢。透過小時達與電商平台的相互補強，全聯有機會將客群集中，創造更強的加乘效益，也能在生鮮市場開拓更多商機。

林敏雄表示，全支付成立兩年半來，會員數已突破550萬，「未來全支付的目標是做到市場第一，規模做大了，就不會賠錢。」