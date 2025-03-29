陽明砸百億 買三艘節能船
因應全球節能減碳大浪，陽明海運（2609）昨（28）日公告，向日本正榮汽船株式會社購入三艘由今治造船建造的8,000 TEU級新世代甲醇雙燃料貨櫃輪，交易總金額約3.39億美元至3.6億美元，折算新台幣為108.27億元至114.98億元。
專家指出，全球海運市場瞬息萬變，尤其全球吹起節能減碳風，船舶的配置不夠符合市場潮流，就會失去競爭力。長榮海運今（2025）年初宣布新年度的買船計畫，大手筆斥資台幣千億元進場訂造11艘LNG雙燃料貨櫃船，積極打造節能船隊強化全球競爭力，準備在變化多端的海運市場中乘風破浪。
陽明海運則斥資百億元強化低碳永續運輸服務，推動船隊汰舊換新布局，陽明海運昨日向日本正榮汽船株式會社購入三艘由今治造船建造的8,000 TEU級的新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，預計將於2028至2029年竣工交付營運，實踐陽明海運建構完善全球運輸服務網絡，提供客戶安全可靠、低碳永續運輸服務的承諾。
陽明在業務推展與鞏固本業競爭力考量下，去年12月20日董事會通過採買最多13艘8,000TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫，根據之前董事會的規範，陽明宣布第一階段的買船計畫。第一階段買進三艘8,000 TEU級全貨櫃船後，後續有十艘新船正依內部採購程序作業進行。
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