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SCFI運價指數終止連十跌 下周表現有望續強

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
全球貨櫃輪運價指數終止連十跌。聯合報系資料照
全球貨櫃輪運價指數終止連十跌。聯合報系資料照

全球貨櫃輪運價指數終止連十跌，國際航運業者展現4月要調漲運價決心，遠東到北美線強勁反彈。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（28）日出爐，指數上漲64.13點至1,356.88點，周漲幅5%；業界認為，4月運價才剛調漲，下周表現還有望續強。

全球貨櫃輪航商對於運價跌不停，都開始進行船舶調度調整，4月北美航線的減班率約10%，再加上農曆年後，市場運量一直很低迷，隨著時序進入4月，亞洲出口到北美的貨量開始回升，運價終止連十跌開始觸底反彈。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

最新一期貨櫃輪運價出爐，北美線貨量逐漸回升下，運價率先止跌反彈，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,177美元，較前一期上漲305美元，漲幅16.3%；遠東到美東每FEU達3,194美元，較前一期上漲328美元，漲幅11.4%。

歐洲線本周表現還是相對疲軟，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,318美元，較前一期上漲12美元，週漲幅0.9%；遠東到地中海運價每TEU達2,076美元，較前一期下跌119美元，跌幅5.4%，業界預估大船裝載率較多，貨量回升緩慢下，運價回升速度較慢，隨著貨量增加，4月運價有望好轉。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU與前一期下滑13美元，跌幅2.91%；遠東到日本關西每TEU與前一期上漲15美元，遠東到日本關東每TEU與前一期上漲14美元，遠東到韓國每TEU與前一期上漲4美元。

物流業者分析，運價已經跌回原點，減班效應發威，全球貨櫃輪航商醞釀4月漲價態度不變，遠東-北美線4月開始加收GRI （綜合附加費）或是漲價的態度不變，較現在的報價最少漲四成。據了解，全球各家知名的貨櫃輪業者有不同的漲價策略，國內的長榮（2603）、陽明及萬海也都會依市場需求跟進調漲運價。

此外，紅海危機無解，如今青年運動將再次發動攻擊，勢必阻礙紅海航運與蘇伊士運河的復甦，全球各大航商在無法確保安全，不敢讓船舶重返紅海海域。市場船舶調度供給吃緊，只要運量回升，運價有望開始反彈。

貨量

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