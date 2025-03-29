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工商界籲調整能源政策

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

經濟部昨（28）日決議凍漲電價，工商協進會和三三會均表達肯定，工商協進會並期待朝野儘速達成共識，確保台電財務體質健全與永續經營。而三三會再次呼籲政府調整能源政策，才可以降低台電成本。

工商協進會提出三點看法，首先是電價審議委員會考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，同時行政院穩定物價小組會議近日亦15度延長進口大宗物資免稅或減稅期限至9月底，對於政府穩定物價的一系列措施，表達贊同與肯定。

其次，長久以來台電承擔政策任務，但成本易受國際能源價格影響，台電營運成本備受挑戰，期待朝野能儘速達成共識，確保台電財務體質健全與永續經營。

工商協進會並期待政府兼顧國際淨零趨勢，提供多元、穩定、價格合理的電力，台灣AI產業蓬勃發展，電力需求將大幅增加，電力供需結構穩定，才能確保台灣企業在全球供應鏈維持競爭優勢。

三三會指出，唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」改為「低碳家園」，要持續發展核電。

台電 物價 電價

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避免未來年年漲電價 三三會：調整能源政策是唯一解方

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