保健品關稅喊降 業者憂心

政府研擬調降進口保健食品關稅，引發國內保健食品業者譁然，保健品大廠葡萄王（1707）、和生展生技昨（28）日表示，國外保健食品廠受限高關稅，原本是找國內本土產業代工生產，如果關稅調降，國外廠商可能抽單自己生產後再進口到台灣，對整體產業鏈造成很大的困境，進而影響整體經濟發展。

台灣保健營養食品公會昨日也發表聲明指出，當進口關稅大幅降低，勢必對本土產業造成嚴重衝擊，包括加速保健食品業外移或是外商撤廠的危機，影響國內整體產業鏈發展及勞動就業，恐影響到我國相關產業的創新發展。

葡萄王表示，若關稅調降，國外廠商將不需要在地代工生產，而是自己生產製造後在進口到台灣，但也不見得會因此而調降價格。