快訊

冷氣團達標！北東溼冷、明雨勢強範圍擴大 清明連假天氣將好轉

強震恐數千死傷！緬甸軍政府罕見對外求援 圖解影響範圍、救災4困境

美股拋售力道加劇！道瓊續挫715點、科技股拖累那指大跌2.7%

保健品關稅喊降 業者憂心

經濟日報／ 記者侯思蘋謝柏宏／台北報導

政府研擬調降進口保健食品關稅，引發國內保健食品業者譁然，保健品大廠葡萄王（1707）、和生展生技昨（28）日表示，國外保健食品廠受限高關稅，原本是找國內本土產業代工生產，如果關稅調降，國外廠商可能抽單自己生產後再進口到台灣，對整體產業鏈造成很大的困境，進而影響整體經濟發展。

台灣保健營養食品公會昨日也發表聲明指出，當進口關稅大幅降低，勢必對本土產業造成嚴重衝擊，包括加速保健食品業外移或是外商撤廠的危機，影響國內整體產業鏈發展及勞動就業，恐影響到我國相關產業的創新發展。

葡萄王表示，若關稅調降，國外廠商將不需要在地代工生產，而是自己生產製造後在進口到台灣，但也不見得會因此而調降價格。

保健食品 關稅

延伸閱讀

川普徵汽車關稅 豐田盈利估少3成、馬自達恐現赤字

反擊加徵關稅…北京告上世貿 中美已接受磋商推進後續程序

汽車關稅徵25% 在美買車恐多付7000元 4月中旬看到影響

汽車關稅將上路 分析師：特斯拉勝利 底特律在淌血

相關新聞

林敏雄：大潤發Q3改名大全聯

超市龍頭全聯去年營收再創新高，董事長林敏雄今日表示，今年規畫將併購兩年的大潤發量販改名為「大全聯」，預計第三季完成轉換，...

保健品關稅喊降 業者憂心

政府研擬調降進口保健食品關稅，引發國內保健食品業者譁然，保健品大廠葡萄王、和生展生技昨（28）日表示，國外保健食品廠受限...

寶成衝營運 布局實體店

寶成昨（28）日舉行線上法說會，公司指出，為了確保營運長期穩健成長，今年鞋類製造業務將繼續採取多元化布局策略，逐步推行中...

亞太美業論壇 分享創新策略

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會系列活動「2025亞太美業趨勢論壇」昨（28）日舉辦，來自韓國、日本及台灣的美...

台電四面進擊減少虧損

因應電價凍漲，台電積極開源節流改善財務。台電表示，將從發購電、輸配電、售電、以及活化資產等四大面向下手，力拚今年再減少1...

工商界籲調整能源政策

經濟部昨（28）日決議凍漲電價，工商協進會和三三會均表達肯定，工商協進會並期待朝野儘速達成共識，確保台電財務體質健全與永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。