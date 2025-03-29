寶成衝營運 布局實體店

寶成（9904）昨（28）日舉行線上法說會，公司指出，為了確保營運長期穩健成長，今年鞋類製造業務將繼續採取多元化布局策略，逐步推行中長期產能規劃；在運動用品零售以及批發業務方面，則將持續動態布局實體門店。

寶成表示，去年營收、獲利明顯成長，主要獲益於鞋類製造業務訂單需求暢旺，有效抵銷運動用品零售及批發業務銷售相對疲弱的不利影響。

隨著產業庫存調整結束，全球鞋類產品需求大幅回升，加上2023年基期較低，出貨雙數顯著增長，帶動去年鞋類製造業務營收較2023年增加230.08億元、年增14.6%，合併營收占比增至68.5%。

運動用品零售及批發業務方面，由於中國大陸的零售環境愈趨複雜多變，消費者購物行為更加謹慎，儘管線上銷售依然穩健。