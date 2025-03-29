亞太美業論壇 分享創新策略

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會系列活動「2025亞太美業趨勢論壇」昨（28）日舉辦，來自韓國、日本及台灣的美容產業頂尖專家共聚一堂，分享最新市場趨勢與創新策略，為台灣美容產業開創嶄新視野。

台北市化粧品商業同業公會理事長謝偉斌於開幕致詞中強調，本次論壇不僅是知識分享的平台，更是建立跨區域連結橋梁。無論是日韓講師分享、專業座談，都展現亞太區域合作與知識分享的重要性及可能性。

本次論壇以「立足台灣、鏈結韓日：打造全球美容產業新生態系」為主題，邀請來自韓國的Lucie Shin，他是Trendier AI的數據業務主管，提供全球市場分析；日本iStyle公司Beautytech.jp總編輯矢野貴久子擁有豐富的日本媒體經驗，長期關注日本美容產業數位轉型與市場趨勢。

由台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州主持的座談當中，Lucie Shin分析了玻璃光澤肌膚相關產品在韓國的高人氣，並指出韓國美容品牌的成功主要歸功於其數據驅動的創新思維以及韓國特有的快速行動文化。

矢野貴久子表示資生堂、花王和佳麗寶等傳統大廠持續保持強勁銷售表現，而專注電商渠道的Orbis和Attenir等品牌，憑藉卓越產品品質贏得消費者青睞。

至於台灣市場，星誠細胞生醫董事長王俊翔和天然之扉總經理武敬群指出，台灣消費者目前對再生醫學領域特別是外泌體療法和相關護膚產品表現出興趣，持續技術創新和應用方法改進將是保持競爭力的關鍵因素。