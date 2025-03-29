台電四面進擊減少虧損

因應電價凍漲，台電積極開源節流改善財務。台電表示，將從發購電、輸配電、售電、以及活化資產等四大面向下手，力拚今年再減少168億元虧損，將單年虧損由原先預估的500億元收斂至332億元。

同時，台電也著手調整「空屋底度費」。台電規畫調整目前以每月用電20度做為「底度」的費用，亦為反映成本的作為。此調升不需經過電價費率審議會的同意，台電報能源署之後就可以實施。經濟部亦支持。估計約有151萬戶空戶受影響。惟整體只能為台電增加6億元收入，挹注有限。

台電目前以每月20度做為「底度」，若用戶用電未達20度，仍會以20度計價，戶數約151萬戶，多為空屋，目前一戶每月只收33元，但台電要裝設電表、拉線、巡線、抄表維護等支出早就超過此收費，據了解，研議將調升至約70元上下。

台電「開源節流、降低成本」的具體作法包括：精進燃料採購策略；調高線路設置費收入、精進材料採購策略；擴大綠電轉售，銷售低碳電力RE30；活化房地，降低利息支出。