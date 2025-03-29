快訊

冷氣團達標！北東溼冷、明雨勢強範圍擴大 清明連假天氣將好轉

強震恐數千死傷！緬甸軍政府罕見對外求援 圖解影響範圍、救災4困境

美股拋售力道加劇！道瓊續挫715點、科技股拖累那指大跌2.7%

台電四面進擊減少虧損

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

因應電價凍漲，台電積極開源節流改善財務。台電表示，將從發購電、輸配電、售電、以及活化資產等四大面向下手，力拚今年再減少168億元虧損，將單年虧損由原先預估的500億元收斂至332億元。

同時，台電也著手調整「空屋底度費」。台電規畫調整目前以每月用電20度做為「底度」的費用，亦為反映成本的作為。此調升不需經過電價費率審議會的同意，台電報能源署之後就可以實施。經濟部亦支持。估計約有151萬戶空戶受影響。惟整體只能為台電增加6億元收入，挹注有限。

台電目前以每月20度做為「底度」，若用戶用電未達20度，仍會以20度計價，戶數約151萬戶，多為空屋，目前一戶每月只收33元，但台電要裝設電表、拉線、巡線、抄表維護等支出早就超過此收費，據了解，研議將調升至約70元上下。

台電「開源節流、降低成本」的具體作法包括：精進燃料採購策略；調高線路設置費收入、精進材料採購策略；擴大綠電轉售，銷售低碳電力RE30；活化房地，降低利息支出。

台電 綠電 電價

延伸閱讀

4月電價不漲 民眾黨：政府搶當好人成本台電扛

電價凍漲爭取立院預算撥補 楊瓊瓔：先面對錯誤能源政策

電價凍漲拍板！工商協進會：電力供需也須穩定 確保台灣競爭優勢

避免未來年年漲電價 三三會：調整能源政策是唯一解方

相關新聞

林敏雄：大潤發Q3改名大全聯

超市龍頭全聯去年營收再創新高，董事長林敏雄今日表示，今年規畫將併購兩年的大潤發量販改名為「大全聯」，預計第三季完成轉換，...

保健品關稅喊降 業者憂心

政府研擬調降進口保健食品關稅，引發國內保健食品業者譁然，保健品大廠葡萄王、和生展生技昨（28）日表示，國外保健食品廠受限...

寶成衝營運 布局實體店

寶成昨（28）日舉行線上法說會，公司指出，為了確保營運長期穩健成長，今年鞋類製造業務將繼續採取多元化布局策略，逐步推行中...

亞太美業論壇 分享創新策略

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會系列活動「2025亞太美業趨勢論壇」昨（28）日舉辦，來自韓國、日本及台灣的美...

台電四面進擊減少虧損

因應電價凍漲，台電積極開源節流改善財務。台電表示，將從發購電、輸配電、售電、以及活化資產等四大面向下手，力拚今年再減少1...

工商界籲調整能源政策

經濟部昨（28）日決議凍漲電價，工商協進會和三三會均表達肯定，工商協進會並期待朝野儘速達成共識，確保台電財務體質健全與永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。