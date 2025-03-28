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坐擁超美無邊際泳池！中南部都北上來買 「元利四季莊園」已售7成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新聯陽實業副總經理邱俊陽。記者朱曼寧／攝影
新聯陽實業副總經理邱俊陽。記者朱曼寧／攝影

央行打房後，房市買氣轉冷，但北市仍有建案逆勢繳出佳績。元利建設董事長林敏雄全力打造的最新代表作「元利四季莊園」，該案為台北市有史以來最大的造鎮案，基地規模達1.2萬坪、總銷達千億元。

業者指出，第一期去年8月推出迄今，已銷售逾7成，甚至有近兩成的買盤來自中南部，據實價登錄，每坪最高單價達122萬元，創下文山區新高。

去年9月19日央行打房、房貸風波等雙重影響下，買氣迅速轉冷，市場呈現個案表現，其中北市文山區造鎮大案「元利四季莊園」在一片冷清中殺出重圍，負責代銷的新聯陽實業副總經理邱俊陽透露，該案平均每周來人組數有80到100組，每周成交組數達雙位數，第一期已經銷售七成以上，在許多元利已購客、粉絲敲碗下，第二期可能今年就會提前推出。

元利建設是知名品牌建商，旗下代表作包括台北市最高價豪宅「One Park Taipe信義聯勤」、「和平大苑」等，另外，還有預計今年開幕的「四季酒店」也是元利集團董事長林敏雄一手引進品牌打造。

元利建設業務部經理葉詩韻表示，董事長林敏雄的理念就是堅持蓋最好的房子，他常常說「我蓋的房子就是不要讓人家嫌！」，市場都知道，元利的住宅產品幾乎是沒有瑕疵，售後服務也非常良好，這都是因為林敏雄從興建、結構等過程都是親上前線，甚至連社區的樹種都一一查看，每一個細節都不放過，就要要把每一個住宅產品做到最好。

「元利四季莊園」位在木柵路一段，距離環狀線南環段Ｙ4考試院站（預計2031年通車）約400米距離，規劃8棟26～34樓大樓，總戶數1,642戶，坪數規劃24坪、33坪、43坪、 57坪、 72坪等多元房型，該案分一、二期階段銷售，其中一期共5棟，戶數1020戶，目前已售約七成，其中小坪數已經完銷，據實價登錄，已達648筆。

特別的是，該案不僅受到區域的換屋族群青睞，連中南部都有買盤聞名而來，邱俊陽表示，「元利四季莊園」開出「全國盤」，光是台中人就買了40多戶，也有不少新竹、南部的客人都北上置產，台北外的客層占銷售兩成，能創下如此佳績，主要就是因為建商品牌、地段、產品規劃等多方條件全面到位。

此外，該案最大亮點就是社區規劃超過2,500坪的公設空間，包含飯店級迎賓門廳、全日餐廳、健身房、圖書閱覽室、籃球場、室內高爾夫球室、室內與戶外無邊際雙泳池、養生湯屋、演奏廳等，可謂是應有盡有，徹底營造出媲美渡假村的生活體驗，待社區落成後，更將迎來千坪規模的全聯旗艦店進駐，成為居民日常採買與生活機能的重要支撐。

周邊豐富的綠化也是該案的主打特點，基地緊鄰約12,600坪的木柵公園，透過無縫銜接的規劃，讓居民可直接步入廣闊綠地，隨時享受萃湖生態與公園豐富植栽帶來的自然生態體驗，未來更有機會在家欣賞夢幻螢火蟲生態，社區周邊教育資源豐富，包括中山小學、永建國小與知名私校再興中學，為家庭型買方提供優質完善的學區選擇。

新聯陽實業副總經理邱俊陽。記者朱曼寧／攝影
新聯陽實業副總經理邱俊陽。記者朱曼寧／攝影
「元利四季莊園」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「元利四季莊園」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「元利四季莊園」室外無邊際泳池示意圖。圖／業者提供
「元利四季莊園」室外無邊際泳池示意圖。圖／業者提供
「元利四季莊園」室內泳池示意圖。圖／業者提供
「元利四季莊園」室內泳池示意圖。圖／業者提供
「元利四季莊園」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「元利四季莊園」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「元利四季莊園」示意圖。圖／業者提供
「元利四季莊園」示意圖。圖／業者提供
「元利四季莊園」示意圖。圖／業者提供
「元利四季莊園」示意圖。圖／業者提供
「元利四季莊園」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「元利四季莊園」樣品屋。記者朱曼寧／攝影

林敏雄 自然生態

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