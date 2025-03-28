華航補選兩席董事 名單出爐
華航（2610）今年股東會將補選二席董事，候選人提名的名單28日出爐，財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）提名，航發會董事兼主任秘書謝委呈；行政院國家發展基金管理會則是提名台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授熊正一。
航發會提名的董事名單謝委呈畢業於東吳大學法律學系，現任的職務分別為財團法人航發會董事兼主任秘書、財團法人中華民國台灣飛行安全基金會董事、桃園航勤董事、台灣高鐵（2633）董事
行政院國家發展基金管理會則是提名熊正一，現任職務為台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授，桃園國際機場董事、陽明海運（2609）獨立董事。
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