快訊

「不要回家」金秀賢調情未成年金賽綸對話曝 疑上高二後變冷淡

這款泡麵「減鈉25%」老饕搶囤貨 一票人嗨喊：湯頭可以喝光光

幾乎沒防震！曼谷強震高樓倒塌 在泰台人示警：訪泰前留意飯店1事

華航補選兩席董事 名單出爐

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

華航（2610）今年股東會將補選二席董事，候選人提名的名單28日出爐，財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）提名，航發會董事兼主任秘書謝委呈；行政院國家發展基金管理會則是提名台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授熊正一。

航發會提名的董事名單謝委呈畢業於東吳大學法律學系，現任的職務分別為財團法人航發會董事兼主任秘書、財團法人中華民國台灣飛行安全基金會董事、桃園航勤董事、台灣高鐵（2633）董事

行政院國家發展基金管理會則是提名熊正一，現任職務為台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授，桃園國際機場董事、陽明海運（2609）獨立董事。

國家發展基金 華航

延伸閱讀

空中也能吃雙月！華航推「雙月機上餐」 再抽東京機票

華航攜手必比登名店雙月食品社 濃情台味美饌高空飄香

嘉義市議會2年2議員罹癌病逝 選委會：不必補選

華航新購20架長程客機 近期與空巴、波音簽約

相關新聞

全聯董事長林敏雄：台灣零售景氣不會差 集團穩定成長

超市龍頭全聯董事長林敏雄28日久違公開露面，談及台灣零售業景氣，林敏雄說，「台灣有電子業支撐，景氣不會差」。

運價指數終止連十跌 周漲幅4.96%

全球貨櫃輪運價指數終止連十跌！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於28日出爐，指數上漲64.13點至1,356....

全聯林敏雄看好景氣、股市兩萬點穩健 四季酒店明年7月開幕

全聯董事長林敏雄28日談2025年景氣表示，股市是經濟櫥窗，台灣今年景氣看起來還是很好。台股站穩兩萬點，顯示市場信心強勁...

全聯、大潤發整合下階段 改名「大全聯」Q3全新登場

全聯2年前併購大潤發之後的品牌整合將進入新階段，全聯今宣布全台20家大潤發量販店將更名為「大全聯」，同步曝光新招牌樣式，...

交通部公布第1季新車安全評等 Tesla Model 3 獲五星

交通部28日公布2025年台灣新車安全評等（TNCAP）第1季二車型評等結果，此次主要針對Tesla Model 3及H...

好市多試吃部隊要消失了？ 台灣好市多回應了

美式賣場好市多（Costco）採取會員制，好市多28日公告新規定，自4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，會員進場前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。