台鹽將收購台綠股權 持股達100%

台鹽於28日董事會通過轉投資公司台鹽綠能的股份轉換案，將以每股現金0.917元，收購台鹽綠能33.25%股權（約1.23萬張），交易對價為1,130萬元，成為台鹽100%持股的子公司，以加速台鹽綠能體質優化，同時改善營運困境。

台鹽董事長丁彥哲表示，基於台鹽泛公股的企業形象，為承擔起社會責任並善盡經理人職責，在經濟部與董事會支持下，擬以每股現金0.917元執行台鹽綠能股份轉換案。

本案經委請誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師及承泰聯合會計師事務所許豪文會計師就交易價格的合理性表示意見。依會計師複核意見書，台鹽綠能33.25%股權價值評估分析報告採可類比《公司法》及可類比《交易法》的估值在648.6萬元至1,611萬元之間，故採區間中位數1,130萬元作為交易對價，尚屬合理。

台鹽綠能因前經理人等簽訂多件不利公司合約致經營績效不彰，並於2月27日由台南地檢署起訴求刑，該公司累積虧損至2024年底已擴大至94.58%。

而台鹽完成股權收購後，透過集團資源的整合落實開源節流措施，並對法律訴訟案件進行風險控管，以維護公司利益及利害關係人權益，期望在母公司的支援下讓鹽綠能度過難關。