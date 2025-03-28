大同智能與中部汽車簽署綠電協議 積極布局淨零能源解決方案

大同（2371）旗下能源服務事業大同智能28日宣布與中部汽車達成綠電採購協議，進行超過2,000萬度綠電購售合作。透過此協議，中部汽車預計將減少約1.1萬公噸的碳排放，積極展現減緩全球暖化壓力及提升企業永續經營的決心。

大同智能於再生能源領域的深厚實力，為客戶提供可靠穩定的能源選擇，例如：綠電供應及高效的服務，確保了客戶能夠在長期合作中實現能源結構的綠色轉型。隨著各行各業對綠色能源需求的急劇增長，未來將持續拓展其綠電來源達到多元選項，為企業提供更加高效且環保的能源解決方案。

除了綠電供應，大同智能還致力於提供創能、節能、儲能與用能的一站式淨零能源解決方案，這些解決方案將有助於企業加速實現能源的最佳利用，減少能源浪費，同時降低碳排放，確保每一位合作夥伴都能在其碳減排路上獲得專業支持，為更多企業實現淨零排放目標，並為全球減碳努力貢獻力量。