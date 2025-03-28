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陽明購入3艘甲醇雙燃料船 強化低碳永續運輸

中央社／ 台北28日電

為布局船隊汰舊更新，陽明海運今天向日本正榮汽船株式會社購入3艘由今治造船建造中的8000 TEU級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，預計將於2028年至2029年竣工交付營運，強化低碳永續運輸服務。

陽明海運發布新聞稿說明，在業務推展與鞏固本業競爭力考量下，於2024年12月20日經公司第400次董事會核定，以取得最多13艘8000 TEU至15000 TEU級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫。

陽明海運表示，本次3艘8000 TEU級建造中全貨櫃船的購置，為新船布建規劃第一階段執行，布建計畫中所餘艘數依內部採購程序作業進行，以確保中長期運力穩健供給與維持全球運輸服務品質。

陽明海運指出，新世代船型配備節能型主機，預期新船交付後可較舊世代船舶立即節省燃油消耗，並藉由雙燃料預置規格，也可在替代能源使用上保留未來綠色燃料運用彈性。

陽明海運

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