快訊

曾因瑣事與人起口角…警專學生失控 持美工刀揮砍無辜同學

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

宏璟、鼎固合作「台中14期開發案」將開工 預估總銷120億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

宏璟（2527）與鼎固-KY（2923）28日共同公告，決議就雙方共同持分各二分之一產權之台中市北屯區洲際段247、248地號等2筆土地簽訂共同開發興建銷售協議書。

宏璟指出，該案去年7月已拿到使照，現階段要開工，因此公告權利義務的部分。此外，該案預估總銷120億元，會評估市場狀態再決定是否要預售，但傾向先建後售模式。

宏璟建設與鼎固在2021年分別斥資16.58億元，買下台中北屯區洲際段土地；據台中市都發局資料顯示，該案規劃興建地上26層、地下3層，2幢3棟，共366戶之鋼筋混凝土造大樓，總樓地板面積約2.37萬坪，基地面積約4,988坪。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，台中14期不僅腹地廣大，又擁74號快速道路加持，同時緊鄰市區生活圈，據實價登錄，14期新案最高已達每坪七字頭，目前坐七望八，吸引不少建商插旗，加上有巨蛋、洲際百貨加持的洲際段，未來待重大機能、建設等陸續到位後，區域價格值得期待。

建商

延伸閱讀

高雄大寮巷弄土地糾紛 住戶控遭封路逼迫花錢買地

屏東欠稅大戶欠繳3570餘萬元 高樹鄉5筆土地遭法拍

名軒開發賣岡山土地遭檢調搜索追內線交易 約談董座等10人到案

農地持有45年漲157倍 要當長子成年禮卻被前妻偷賣了

相關新聞

全聯董事長林敏雄：台灣零售景氣不會差 集團穩定成長

超市龍頭全聯董事長林敏雄28日久違公開露面，談及台灣零售業景氣，林敏雄說，「台灣有電子業支撐，景氣不會差」。

運價指數終止連十跌 周漲幅4.96%

全球貨櫃輪運價指數終止連十跌！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於28日出爐，指數上漲64.13點至1,356....

全聯、大潤發整合下階段 改名「大全聯」Q3全新登場

全聯2年前併購大潤發之後的品牌整合將進入新階段，全聯今宣布全台20家大潤發量販店將更名為「大全聯」，同步曝光新招牌樣式，...

交通部公布第1季新車安全評等 Tesla Model 3 獲五星

交通部28日公布2025年台灣新車安全評等（TNCAP）第1季二車型評等結果，此次主要針對Tesla Model 3及H...

好市多試吃部隊要消失了？ 台灣好市多回應了

美式賣場好市多（Costco）採取會員制，好市多28日公告新規定，自4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，會員進場前...

台船承造海巡署高緯度遠洋巡護船 首艘船今安放龍骨

台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的6艘高緯度遠洋巡護船，28日舉行首艘新船安龍典禮。總金額達114.28億元的此一統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。