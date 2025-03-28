宏璟、鼎固合作「台中14期開發案」將開工 預估總銷120億
宏璟（2527）與鼎固-KY（2923）28日共同公告，決議就雙方共同持分各二分之一產權之台中市北屯區洲際段247、248地號等2筆土地簽訂共同開發興建銷售協議書。
宏璟指出，該案去年7月已拿到使照，現階段要開工，因此公告權利義務的部分。此外，該案預估總銷120億元，會評估市場狀態再決定是否要預售，但傾向先建後售模式。
宏璟建設與鼎固在2021年分別斥資16.58億元，買下台中北屯區洲際段土地；據台中市都發局資料顯示，該案規劃興建地上26層、地下3層，2幢3棟，共366戶之鋼筋混凝土造大樓，總樓地板面積約2.37萬坪，基地面積約4,988坪。
住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，台中14期不僅腹地廣大，又擁74號快速道路加持，同時緊鄰市區生活圈，據實價登錄，14期新案最高已達每坪七字頭，目前坐七望八，吸引不少建商插旗，加上有巨蛋、洲際百貨加持的洲際段，未來待重大機能、建設等陸續到位後，區域價格值得期待。
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