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華新麗華與SMP共同投資英國精密加工製造廠AML

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新麗華（1605）28日宣布，其子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l與Special Melted Products（以下簡稱SMP）共同投資Advanced Manufacturing Holding Limited，推動與旗下營運公司Advanced Manufacturing (Sheffield) Ltd（以下簡稱AML）之戰略合作，此次投資將深化華新在高階不銹鋼暨鎳合金製造的布局，強化在航太、能源產業的競爭優勢。

華新麗華指出，AML成立於2008年，源自英國雪菲爾大學先進製造研究中心（University of Sheffield Advanced Manufacturing Research Centre），專精於不銹鋼、超合金、鈦合金等特殊金屬材料高精度加工。

AML擁有深厚的工程技術能力，係全球航太、國防、核能及能源等產業的關鍵供應商，為國際頂尖企業如勞斯萊斯（Rolls-Royce）、西門子能源（Siemens Energy）等提供先進零組件加工服務。

AML憑藉卓越的工程創新能力屢獲業界肯定，多次成為全球知名零件製造廠之獨家供應商，更於2024年榮膺英國皇家企業創新獎（King’s Award for Enterprise in Innovation）。

華新指出，此次對AML的投資，象徵公司在高階價值鏈下游的延伸，繼2023年成功收購SMP後，公司持續深化在航空航太、能源等關鍵領域的布局，拓展高階應用的產品與服務，公司擬藉助AML在先進機加工與數位製造的專業技術，提升不銹鋼與鎳基合金的材料性能與品質，並強化高端製造技術的整合與應用。

華新麗華董事長焦佑倫表示，公司將結合SMP的高階熔煉技術與AML的精密機加工實力，持續推動建立世界級高附加價值合金平台的願景，鞏固其在全球供應鏈中的關鍵地位。

航太 華新麗華

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