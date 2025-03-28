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陽明海運購入3艘甲醇雙燃料船 強化低碳永續運輸服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

為利船隊汰舊更新布局，陽明海運（2609）於28日向日本正榮汽船株式會社購入3艘由今治造船建造中8,000 TEU級之新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，預計將於2028至2029年竣工交付營運，以實踐陽明海運建構完善全球運輸服務網絡，提供客戶安全可靠、低碳永續運輸服務之承諾。

在業務推展與鞏固本業競爭力考量下，陽明海運於2024年12月20日經公司第400次董事會核定以取得至多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫。本次3艘8,000 TEU級建造中全貨櫃船之購置，為上開新船布建規劃之第一階段執行，布建計畫中所餘艘數依內部採購程序作業進行，以確保中長期運力穩健供給與維持全球運輸服務品質。新世代船型配備節能型主機，預期新船交付後可較舊世代船舶立即節省燃油消耗，並藉由雙燃料預置規格亦可在替代能源使用上保留未來綠色燃料運用彈性。

貨櫃運輸產業面臨地緣政治變局、全球供應鏈重組與客戶綠色運輸服務需求之挑戰，陽明海運持續以提升船隊競爭力，除穩固既有運力外，亦積極強化優勢市場動能，加強區域航線布局以拓展運輸服務版圖，並針對日常營運以數位化、智慧化、節能減排為轉型方向，期能優化效能與厚植企業經營韌性，以迅速因應外在市場變化，進而實踐成為全球商戶首選、具關鍵影響力運輸集團之願景目標。

陽明海運

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